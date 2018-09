Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati Mattino5 | lei al telefono | Non

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli si sono lasciati : Mattino 5, in onda stamattina, martedì 18 settembre 2018, ha lanciato una bomba che riguarda la vita sentimentale di Fabrizio Corona. La fidanzata (ormai quasi ex?!) Zoe Cristofoli avrebbe lasciato l'abitazione di Milano dopo aver trovato dei messaggini compromettenti sul cellulare di un'altra donna. Appena, qualche giorno fa, la coppia condivideva lo stesso letto postando, su Instagram, tutto il loro amore.prosegui la letturaFabrizio ...

Fabrizio Corona attacca Fedez dopo L'intervista : Fedez criticato da Fabrizio Corona dopo L'Intervista Le parole dette (o non dette) da Fedez durante la trasmissione L'Intervista di Maurizio Costanzo, andata in onda ieri sera, ha disturbato non poco Fabrizio Corona, il quale attraverso le sue Instagram Stories ha attaccato duramente il marito di Chiara Ferragni. I diversi rifiuti del rapper nel rispondere alle domande di Costanzo hanno infatti fatto inferocire l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona attacca Fedez a L'intervista : "Dì quello che pensi - altrimenti vai a casa" : Oltre che sull'elezione di Miss Italia 2018, i riflettori di ieri erano puntati sul colloquio tra Fedez a L'intervista, ospite di Maurizio Costanzo. Un'intervista non proprio riuscitissima, visto che il cantante su alcuni temi ha preferito svicolare, come direbbe Barbara d'Urso.Un esempio? Ecco cosa ha risposto il marito di Chiara Ferragni a una domanda su Fabio Rovazzi e J-Ax con i qualiha interrotto ogni rapporto

Fabrizio Corona torna su Instagram : "In questi giorni ho avuto momenti difficili - un'altra persona si sarebbe suicidata…» Leggi le sue parole : Tre giorni di assenza di Fabrizio Corona dai social si sono fatti sentire. L'ex re dei paparazzi da giovedì ha interrotto ogni rapporto con i suoi followers, abituati alle sue Instagram stories, per motivi personali e molto delicati che lui stesso ha deciso di raccontare proprio sul network. Corona esordisce dicendo

Fabrizio Corona e Nina Moric - la lite in auto col figlio Carlos finisce su Instagram : I panni sporchi? Non si lavano più in famiglia, ma su Instagram Stories. Lo hanno dimostrato, questa mattina, Fabrizio Corona e Nina Moric che, in compagnia del figlio Carlos, hanno dato vita...

"Al mio posto - il suicidio…". Fabrizio Corona in lacrime - durissimo sfogo. È a pezzi - mai visto così. Parla a ruota libera e promette di riprendersi tutto : Sono stati giorni durissimi per Fabrizio Corona. La notizia della rissa in pieno centro a Milano ha fatto subito il giro delle rete. A rilanciarla è stato Alberto Dandolo che, sulle colonne di Dagospia, ha raccontato quanto successo. Fabrizio Corona si è azzuffato con un imprenditore vinicolo che avrebbe osato: "Offendere il figlio Carlos e l'ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric".

Corona coinvolto in una rissa - dopo il tafferuglio Fabrizio fa un passo indietro : "non succederà più" : Fabrizio Corona coinvolto in una rissa fuori da un ristorante milanese, l'ex re dei paparazzi si scusa pubblicamente sui social Fabrizio Corona non pare voler stare lontano dai guai. L'ex re dei paparazzi, solo qualche giorno fa, è stato coinvolto in una rissa mentre si trovava in compagnia di un capo ultrà in un ristorante milanese. Il tafferuglio è scattato dopo che un imprenditore vinicolo ha offeso Carlos Maria, figlio di Corona.

Fabrizio Corona - la rissa con l'imprenditore è un giallo. «Non sono coinvolto» - ma su Instagram spunta un video : Nuovi guai per Fabrizio Corona, coinvolto in una rissa con un imprenditore vinicolo fuori da un ristorante a Milano. In un video su Instagram, intitolato «Mea culpa», Corona si è scusato.

