Fabrizio Corona attacca Fedez | ”Tu non vai a fare l’intervista e dici ‘di questo non

Fabrizio Corona contro Fedez : Fabrizio Corona pubblica spesso stories su “Instagram”: e ieri, durante l’intervista di Maurizio Costanzo a Fedez, Corona si è lasciato sfuggire diversi commenti al riguardo, dal divano di casa sua mentre guardava la tv. «Sto guardando L’Intervista – ha esordito Corona – Il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti ...

Silvia Provvedi vado al GF Vip per dimenticare Fabrizio Corona : Silvia Provvedi è pronta ad entrare al “Grande Fratello Vip” assieme alla sorella Giulia anche per dimenticare il suo ex fidanzato Fabrizio Corona.“Sì, ci voleva questo stacco, e mi può solo fare bene, perché il lavoro è la miglior medicina”. Silvia ultimamente è molto vicina a Federico Chimirri, con cui però non sarebbe fidanzata: “Non mi sono ri-fidanzata ha fatto sapere a “Novella2000” diciamo che ci stiamo vedendo. Ma non penso ...

Mattino Cinque - Zoe Cristofoli : ‘Ho lasciato Fabrizio Corona’ : “È vero, ho lasciato Fabrizio. Ho trovato un messaggino di un’altra donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione”. Zoe Cristofoli (QUI chi è), l’ultima fiamma di Fabrizio Corona è intervenuta telefonicamente a Mattino Cinque martedì 18 settembre confermando la notizia lanciata nel corso dello spazio condotto da Federica Panicucci sulla fine della loro relazione. Alla base della rottura non ci sarebbe solo il ...

