F1 | Giancarlo Minardi tuona | “Vergognoso che Alonso debba emigrare verso nuovi lidi”

oasport

: #F1, Giancarlo Minardi usa parole di fuoco verso la categoria: 'E' vergognoso che Fernando Alonso debba emigrare ve… - OA_Sport : #F1, Giancarlo Minardi usa parole di fuoco verso la categoria: 'E' vergognoso che Fernando Alonso debba emigrare ve… - RacesTales : RT @f1world_it: #formula1 #f1 Formula 1 | Giancarlo Minardi: “La Formula 1 non è più quella di una volta” - PopoloAlonsista : #F1 Dopo il #SingaporeGP, #GiancarloMinardi porta nuovamente in primo piano il problema di una gara basata sulla ge… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Ci sono dei legami che non finiscono dentro le pit lane dei circuiti. Quello trae Fernandoè uno di questi: il creatore dell’omonima scuderia di Faenza, nonché scopritore del grande talento del due volte campione del mondo spagnolo, dopo Singapore non ha più potuto rimanere in silenzio e ha definito vergognoso il fatto cheuscire dal Circus. Per effettuare una dichiarazione del genere,è partito da lontano, citando una ben precisa situazione verificatasi nel GP di Singapore: “La corsa però ha messo in evidenza un problema non di poco conto legato alle prestazioni di queste gomme e sarebbe bello avere una spiegazione da parte della Pirelli. Trovo inammissibile avere tempi sul giro in gara più lenti di 6-7 secondi rispetto alla qualifica. Si è corso a ritmo di una gara endurance col miglior crono segnato addirittura da Fernando ...