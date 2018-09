Ezio Scida | il TAR boccia la diffida del Mibact | stadio verso la completa riapertura

Vicenda stadio Ezio Scida : dopo la sentenza del TAR il Crotone lo potrà utilizzare interamente compreso la parte amovibile per un totale di 16.000 spettatori : È il caso di affermarlo: anche le buone notizie arrivano insieme. dopo la bella vittoria ottenuta dal Crotone in quel

Il Tar sospende gli atti della Soprintendenza - all’Ezio Scida di Crotone si gioca : Il Tar della Calabria, dopo i ricorsi presentati da Crotone e Comune, ha disposto la sospensiva degli atti della Soprintendenza archeologica della Calabria che non aveva autorizzato l’uso delle strutture amovibili di tribuna coperta e curva sud dello stadio Scida disponendone la rimozione. Il giudice ha fissato la discussione di merito per il 26 settembre. La gara di sabato prossimo tra Crotone e Verona, quindi, si giochera’ ...

Crotone - il 16 ottobre allo Stadio Ezio Scida “Italia – Portogallo” Under 20 : Lo Stadio Ezio Scida è idoneo per qualsiasi competizione calcistica, anche per le partite della Nazionale. La conferma che lo

Ezio Scida : si attende l'inizio dei lavori - il Comune ricorre al Tar : Dopo la vittoria casalinga (4-1) contro il Foggia alla "prima" allo Stadio Comunale "Ezio Scida", il Crotone ha goduto di alcune giornate di riposo, complice la sosta del campionato a causa degli impegni delle selEzioni Nazionali. Il Crotone ha concesso alle rispettive rappresentative ben sette calciatori, tra test amichevoli e gare ufficiali dedicate alla nuova Uefa Nations League. Un periodo della stagione che permette di trarre le prime somme ...

Serie BKT seconda giornata Crotone – Foggia stadio Ezio Scida si prevede il tutto esaurito : Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Cordaz, Faraoni, Sampirisi, Marchizza, Rohden, Benali, Molina, Stoian, Martella, Nalini, Spinelli. All. Stroppa Foggia (4-4-2): Bizzarri,

Ezio Scida : tutto pronto per il debutto degli squali : Archiviato l'esordio poco fortunato dello stadio Tombolato [VIDEO]in casa del Cittadella il Crotone è pronto a riabbracciare i propri tifosi nel turno della seconda giornata di campionato, in casa contro il Foggia, in programma domenica alle ore 21:00. Una gara che era rimasta in bilico a causa della revoca del l'agibilita' formulata dalla commissione ai pubblici spettacoli a to della mancata proroga della Soprintendenza sulla concessione ...

Stadio Ezio Scida. Sindaco Pugliese : risposta “preventiva” del Ministero singolare e preoccupante. Ma ripeto - il Crotone giocherà all’Ezio Scida contro il Foggia : La massiccia manifestazione fatta dai tifosi e non solo perché l’Ezio Scida non chiuda i battenti come vorrebbe la sopraintendenza

Ezio Scida : i tifosi scendono in campo a difesa dello stadio crotonese : Con il nuovo campionato di Serie BKT 2018-2019 che ha preso ufficialmente il via in questo fine settimana, con il dibattito legato ai ripescaggi rimandato ad inizio settembre, nel campionato cadetto non tutto sembra andare per il verso giusto. Ne sanno qualcosa a Crotone, dove per tutto il corso dell'estate societa' sportiva e tifosi sono rimasti in balia della burocrazia. A tenere banco, infatti, non solo la mancata riammissione in Serie A a ...

Stadio Crotone - inizia petizione della Curva Sud per utilizzare l'Ezio Scida : Proprio la commissione prefettizia sui pubblici spettacoli ha ritirato l'agibilità allo Stadio per una mera questione burocratica: lo Stadio, infatti, è tecnicamente perfetto ma manca l'...

Stadio "Ezio Scida" : è ormai tutti contro tutti - arriva lo stop all'agibilità : Un nuovo capitolo sembra essere stato tracciato [VIDEO] in una storia che ormai appare senza fine. Tema cruciale lo Stadio Comunale Ezio Scida, impianto di gioco del Crotone Calcio, formazione calabrese alle prese con la nuova stagione di Serie B dopo essere retrocessa al termine dell'ultimo campionato di massima serie. Una problematica che si trascina avanti da diversi anni, nata dal puntiglio di una scelta politica ponderata ma soprattutto ...

Stadio Ezio Scida di Crotone inagibile - sospesa la totale agibilità da parte della commissione di vigilanza pubblici servizi : Il prossimo campionato di serie B il Crotone non lo dovrà disputare sul proprio terreno. Così è stato deciso dagli

Stadio Ezio Scida - nessuna novità sul riutilizzo dell’intera struttura per il prossimo campionato dopo l’incontro tra istituzioni comunali e giornalisti : La riunione di questa mattina presso l’aula consiliare del Comune di Crotone, voluta dal Sindaco Ugo Pugliese per incontrare tutti