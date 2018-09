Ex calciatore juventus | attacca Matteo Salvini | “Io mi vergognerei”

Infortunio De Sciglio - il calciatore della Juventus out nel riscaldamento : Infortunio DE Sciglio – Si sta giocando la giornata valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. I bianconeri non rischiano a sbloccare il match nei 38 minuti, nel riscaldamento problema muscolare per De Sciglio, il terzino non può scendere in campo, al suo posto Cancelo. Accertamenti per De Sciglio nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

Chiesa alla Juventus? / Ultime notizie : corsa a 3 per il calciatore della Fiorentina - piace anche a Milan e... : Federico Chiesa continua ad essere uno degli obiettivi delle big sul calciomercato. È corsa a tre tra Juventus, Milan e Inter mentre sembrano tagliate fuori Napoli e Roma.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 12:05:00 GMT)

Marcelo-Juventus - parla il calciatore del Real Madrid : i dettagli : Marcelo è stato accostato a più riprese alla Juventus dopo l’arrivo in bianconero del suo grande amico Cristiano Ronaldo “Molto felice a Madrid, la gente sa che qui mi sento a casa, che ho ancora molti anni di contratto nel miglior club del mondo”. Marcelo è tornato a parlare delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista. Alla tv ufficiale del Real Madrid, il terzino ha spiegato quanto accaduto: “È un bene affrontare questo ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo? Il calciatore del Real twitta… : Lo scambio Alex Sandro-Marcelo sta facendo molto discutere in queste ore, la Juventus ed il Real sono davvero in contatto per i due terzini? Nelle ultime ore, in ambito di calciomercato, si fa un gran parlare della voce in merito ad uno scambio tra Juventus e Real Madrid. Alex Sandro-Marcelo, questi i calciatori in ballo, ma a quanto pare nulla di vero bolle in pentola, almeno a detta di Marcelo, il quale ha twittato facendo scatenare i ...

Marcelo alla Juventus? Il calciatore del Real Madrid commenta così : Ultime ore di calciomercato in casa Juventus, la finestra estiva non dovrebbe regalare ulteriore sussulti per il club bianconero. Si è parlato tanto di un possibile arrivo anche di Marcelo, situazione bloccato per la mancata cessione di Alex Sandro, difficile aspettarsi ribaltoni. Sull’argomento ha commentato anche il diretto interessato. “L’interessamento della Juve? Non sono qui per parlare di queste cose, c’è una ...

Juventus-Bonucci - alta tensione : botta e risposta tra il calciatore ed i tifosi : I tifosi della Juventus non hanno ancora perdonato il difensore Leonardo Bonucci dopo il trasferimento al Milan nella scorsa stagione ma in particolar modo per l’esultanza allo Stadium proprio dopo il gol con i rossoneri. Prima dell’allenamento alla Continassa un botta e risposta con un tifoso ancora arrabbiato: “Quando ci chiederai scusa?”. “Non devo rispondere a parole” ha ribattuto il difensore. ...

Juventus - Allegri : "Bonucci calciatore importante"/ "Dispiace per Caldara - ringrazio Higuain" : Juventus, Allegri: "Bonucci calciatore importante". Il tecnico bianconero commenta l'affare col Milan: "Dispiace per Caldara, ringrazio Higuain per quanto fatto"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Madonna e il figlio calciatore («che poteva giocare nella Juventus») : Linea diretta Portogallo-Torino. Negli ultimi giorni pare esserci un filo invisibile che collega l’estremità occidentale dell’Europa con il capoluogo piemontese, per la precisione con la Juventus: dopo la scelta del fenomeno lusitano Cristiano Ronaldo di traslocare sulle rive del Po, infatti, ecco arrivare da Lisbona alcune dichiarazioni di Madonna che la scorsa estate avrebbe preso in considerazione l’idea di trasferirsi nella città della Mole ...

Mourinho : 'Ronaldo alla Juventus? Real Madrid più grande di qualsiasi calciatore' : MIAMI, Stati Uniti, - ' Tutti sanno chi è Cristiano Ronaldo , ma tutti sanno che club è il Real Madrid. È ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real è più grande di qualsiasi calciatore '. Con ...

Juventus - interesse per Godin? Parla Simeone - il calciatore non sarà bianconero : Godin si allontana sempre più dalla Juventus, oggi Simeone ha affrontato l’argomento relativo all’interesse bianconero per il centrale Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, è stato interpellato in conferenza stampa in merito all’interesse della Juventus per l’uruguayano Godin. “Siamo abituati al fatto che i nostri migliori giocatori siano seguiti dalle grandi squadre, è una cosa normale. ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : la prima FOTO da calciatore della Juventus : 1/11 FOTO LaPresse ...

Claudio Marchisio - futuro lontano dalla Juventus? Il calciatore manda importanti messaggi social : “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio” e l’allusione al bianconero, Marchisio attraverso i social manda messaggi di permanenza alla Juve “Tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio! Life is a matter of Black and White”. Claudio Marchisio allontana lo spettro dell’addio alla Juventus. Con un post social, il centrocampista azzurro, ha dato forse un indizio in merito alla sua situazione sul mercato. La ...