Euro U21 | l' imbocca al lupo di Pirlo

Sci nautico – Europei di Roquebrune : Italia U21 terza - la squadra paralimpica è d’oro : Bene gli Europei di sci nautico di Roquebrune: 3° posto per la squadra Italiana Under 21, oro alla squadra paralimpica E’ stata una competizione carica di successi quella conclusa ieri a Roquebrune Sur Argens (FRA) i cui protagonisti sono stati gli atleti di discipline classiche under 21 e gli atleti paralimpici. La squadra under 21 ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a Gran Bretagna e Francia, l’atleta milanese Alice Bagnoli si ...

Sci Nautico – Oggi al via i Campionati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Vela – Europeo Laser U21 - Carolina Albano di bronzo in Svezia : bronzo per Carolina Albano all’Europeo Laser U21 di Bastad in Svezia Ultima giornata complicata all’Europeo Laser U21 di Båstad dove è stata svolta una sola prova in seguito alla quale il comitato di gara si è visto costretto a far terminare in anticipo la giornata a causa di un violento temporale abbattutosi sul campo di regata. La protagonista per l’Italia è Carolina Albano (CV Muggia) nella classe Laser Radial, che ...