Pronta replica del segretario Pd a Calenda che ha dichiarato che un partito così merita l'. "Chi pensa che il Pd si debba estinguere non capisce che oggi questa comunità è l'al pericolo di questa destra", ha avvertito. "Io chiedo a tutti più generosità e meno arroganza.Se si parla del Pd bisogna avere rispetto prima di tutto per i suoi militanti,iscritti,amministratori, elettori che lavorano con passione e non meritano certi titoli.Adesso basta"(Di martedì 18 settembre 2018)