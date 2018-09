Equitazione | Mondiali 2018 | l’Italia sogna nel salto ostacoli! Azzurri a caccia del podio

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 18 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Archiviata la parentesi del dressage e del completo con l’assegnazione delle medaglie iridate e dei primi pass olimpici verso Tokyo 2020, i Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) si apprestano a vivere una settimana intensa, che culminerà nel weekend con le finali del salto ostacoli. Ma intanto oggi, martedì 18 settembre, iniziano le gare del para dressage e del volteggio individuale e a squadre. L’Italia si giocherà carte ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Gran Bretagna in tripudio - doppio oro nel completo! Italia dodicesima - pass olimpico rimandato : La Gran Bretagna fa man bassa nel completo e porta a casa due medaglie d’oro ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Rosalind Carter ha conquistato la vittoria nella prova individuale al termine di una prestazione sublime nel salto ostacoli. La britannica ha realizzato un fantastico percorso netto in sella ad Allstar B nella prova conclusiva, chiudendo la competizione con 24.6 punti negativi e cingendosi il collo con la medaglia ...

Equitazione - Mondiali 2018 : la finale del completo slitta a lunedì - Ingrid Klimke a caccia di un clamoroso bis. E all’Italia serve un’impresa per qualificarsi per Tokyo : Un’impresa d’altri tempi per staccare in anticipo il pass olimpico e programmare con cura la marcia di avvicinamento a Tokyo 2020. Il destino dell’Italia del completo è appeso ad un filo. E servirà davvero una squadra impeccabile per provare ad impensierire la fortissima Germania di Ingrid Klimke, piuttosto in crisi nella gara a squadre che vede attualmente avanti a tutti la Gran Bretagna, che non ha sbagliato nulla nel crosso ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di lunedì 17 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Completo rinviato a lunedì 17 settembre, grand prix freestyle di dressage cancellato dal programma. Il rischio maltempo ha imposto agli organizzatori un cambio nell’ordine delle gare per i prossimi giorni, causando la rinuncia all’ultima prova individuale del dressage e lo slittamento di un giorno per l’ultima prova del completo, che dovrà assegnare le medaglie individuali e a squadre. A far gola più di ogni altra cosa, però, è ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining - l’Italia scivola indietro nel completo - il maltempo stravolge i programmi : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurro è rimasto a lungo nelle posizioni che assegnano le medaglie, ma proprio quando sembrava sul punto di godersi un risultato storico, è stato scavalcato da due atleti e ha chiuso al quinto posto della classifica generale, a solo mezzo punto dal bronzo. In sella a PC Sliderina For Me, Cortesi ha piazzato uno score ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 15 settembre. Tutti gli azzurri in gara : La notte dei sogni azzurri sta per avere inizio. Oggi, sabato 15 settembre, l’Italia si giocherà un’importante chance da medaglia nel reining, che annovera ben 4 azzurri tra i 20 finalisti ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA). Pierluigi Chioldo su Gun at The Gate, Marko Midili su Arc Sparkle Magnetic, Mirijam Stillo su Ruff Spook e Manuel Cortesi su PC Sliderina For Me sono riusciti ad ottenere la qualificazione per la ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Stefano Brecciaroli cuore italiano nel completo - Isabell Werth senza rivali nel dressage : Una prova superba dopo il lutto che lo ha colpito la scorsa notte. Stefano Brecciaroli ha messo a segno una prestazione splendida nel dressage test del completo ai Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ed è attualmente al 18° posto nella gara individuale con 28.4 punti negativi, segnale evidente delle qualità morali di un atleta che ha reagito al momento forse più difficile della sua vita con un guizzo da fenomeno al cospetto del pubblico ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 14 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Non c’è spazio per l’Italia nella finale individuale del grand prix dressage special, che assegnerà le iridate oggi, venerdì 14 settembre, nell’atto conclusivo in programma alle ore 16.30. I Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) vivranno oggi una giornata dedicata totalmente al dressage, con la finale individuale special e la seconda parte della prima prova del completo a squadre e individuale, a cui prenderanno parte tre ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Italia da sballo nel reining - quattro azzurri in finale! Germania d’oro nel dressage - ottimo Pietro Sandei nel completo : E’ un’Italia da sogno quella che è entrata in scena nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon, negli USA, da mercoledì 12 a domenica 23 settembre. Gli azzurri sono riusciti a piazzare ben 4 atleti in finale nel reining, Una prova di forza, quella messa in campo dall’Italia, che nel secondo round di qualificazione ha trovato in Pierluigi Chioldo il suo miglior interprete con 222.5 ...

Equitazione - Mondiali 2018 : medaglie e pass olimpici in palio nella prova a squadre del dressage. Germania già nettamente avanti - Svezia e USA all’inseguimento : Non solo le medaglie, ma anche e soprattutto la chance di qualificarsi in anticipo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La finale della gara a squadre del dressage ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA), rappresenta il primo momento clou di una competizione entrata ormai nel vivo. Dopo la prima giornata di gare, con la metà dei binomi scesi in pista, emerge in maniera netta la supremazia della Germania, già al comando ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di giovedì 13 settembre. Tutti gli azzurri in gara : I Mondiali 2018 di Equitazione sono subito entrati nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie nel reining a squadre e con la prima prova del grand prix di dressage, che ha visto entrare in scena la metà degli atleti in gara. A Tryon (USA) oggi, giovedì 13 settembre, sarà il turno dei primi pass olimpici, che andranno di pari passo con la composizione del podio nel dressage a squadre. I primi sei team della classifica finale avranno ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania già esplosiva nel dressage - Italia sesta nel reining. Cancellata la prima prova dell’endurance : Il dressage è già una questione praticamente tutta tedesca. La prima giornata dei Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) ha evidenziato la netta supremazia della Germania nella prova individuale e in quella a squadre, che oggi assegnerà le medaglie e i pass olimpici. La migliore prestazione reca il marchio della tedesca Jessica von Bredow-Werndl, che ha subito tenuto fede al suo ruolo di outsider per il podio, conquistando un punteggio di ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Germania e Francia rivali per l’oro nel completo - l’Italia culla il sogno del pass per Tokyo 2020 : Un sogno chiamato Tokyo 2020. L’Italia del completo inizierà domani, giovedì 13 settembre, la sua avventura a caccia del pass per le prossime Olimpiadi, a cui potranno partecipare le prime sei squadre classificate ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). Dopo il bronzo agli Europei 2017 di Strzegom, gli azzurri sognano di portare a casa un piazzamento di grande rilievo anche nella competizione iridata, per ...