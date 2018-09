Energia | al via seconda fase Portale Offerte | chiuso il vecchio Trova Offerte

Lombardia : via libera a progetto per recupero Energia termica da acciaieria (3) : (AdnKronos) - La riduzione dei costi di smaltimento e di produzione dell'energia porta a creare un processo innovativo che ha individua soluzioni tecnologiche capaci di utilizzare in modo efficiente le reti distributive di A2A Calore & Servizi nel lungo termine, per offrire energia a prezzi calmiera

Lombardia : via libera a progetto per recupero Energia termica da acciaieria : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un sistema intelligente di gestione dell'energia, che collega i siti produttivi ai quartieri e alle città, in una logica di evoluzione verso le Smart city. Sarà avviato in forma sperimentale a Brescia, area territoriale scelta per il progetto pilota. Lo prevede il nuovo

Energia - ENEA : al via la conferenza internazionale sulla fusione SOFT 2018 : Dal 16 al 21 settembre a Giardini Naxos (Messina) ENEA organizza la 30a edizione del Symposium on Fusion Technology (SOFT 2018), una delle conferenze internazionali più importanti nel campo dell’Energia da fusione nucleare. Oltre 1.000 tra scienziati, espositori e rappresentanti dell’industria da tutto il mondo si confronteranno su progressi e novità più rilevanti nel percorso per riprodurre i meccanismi dell’Energia delle stelle e garantire una ...

Speciale Energia : Moldova - Transgaz può dare il via a gare d'appalto per costruzione gasdotto Iasi-Chisinau : Chisinau, 04 set 14:30 - , Agenzia Nova, - La Moldova ha adempiuto a tutte le condizioni riguardanti la costruzione del gasdotto Iasi-Chisinau. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia... , Moc,

Dolomiti Energia - al via la campagna abbonamenti : TRENTO. L'entusiasmo, la passione e la spinta della Blm Group Arena sono sempre stati ingredienti chiave delle stagioni dell'Aquila in Serie A ed EuroCup: i tifosi bianconeri hanno avuto, stagione ...

La scoperta del telescopio Fermi : emissioni "anomale" di Energia dalla Via Lattea : Il satellite-telescopio che dal 2008 scruta l'universo nei raggi gamma ha captato, grazie allo strumento italiano Lat, la «firma» dell'inafferrabile materia oscura

Sisma - Energia mutui e vaccini : il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e gas : C'è voluta una lunga seduta notturna, iniziata alle 23.30 di giovedì 2 agosto e terminata alle 2.20 di venerdì 3, per avere il via libera per l'aula del Senato al decreto Milleproroghe. La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama è stata chiamata agli 'straordinari' per terminare l'esame degli emendamenti al testo, che alla fine hanno reso più corposo il provvedimento uscito dal Consiglio dei ...