Emmy Awards 2018 | tutti i vincitori

Emmy Awards - le stelle brillano sul red carpet : Jessica Biel Jessica Biel Jessica Biel Jessica Biel Mandy MooreMandy MooreMandy MooreThandie NewtonThandie NewtonThandie NewtonConstance WuConstance WuConstance WuAlexis BledelHilaria Baldwin Hilaria Baldwin Michelle DockeryMichelle DockeryElisabeth MossElisabeth MossJohn LegendSquillanti, vivaci, allegri. Gli abiti sfoggiati sul red carpet della 70esima edizione degli Emmy Awards sono stati un vero inno all’estate che non tramonta. Dal fucsia ...

Gli uomini più eleganti agli Emmy Awards 2018 : Hanno spesso scelto il made in Italy e sono specchio del momento i campioni di stile del red carpet della grande celebrazione del meglio che la tv abbia proposto negli ultimi 12 mesi. Indossano le tre grandi tendenze della serata e della stagione (il velluto, il completo in tre pezzi e il focus su stampe e texture). Quando optano per il classico lo fanno nel modo più glamour e hollywoodiano (abbinando un tuxedo bianco a pantaloni neri). Sono ...

Le donne più sexy degli Emmy Awards 2018 : Chi ha vinto (Claire Foy, Thandie Newton), chi ha presentato un premio (Angela Bassett), chi è stata protagonista di uno sketch, chi a una statuetta ci sperava (Alison Brie) e chi ha semplicemente calcato il red carpet (Poppy Delevingne). Ecco, da Scarlett Johansson a Penelope Cruz, la rassegna completa delle affascinanti protagoniste degli Emmy Awards 2018. Al loro meglio per la serata dedicata all’eccellenza della tv e nel cuore degli ...

Emmy Awards 2018 : ode ad Alex Borstein - vestita da sposa anche dopo il divorzio : Emmy 2018, Alex BorsteinEmmy 2018, Alex BorsteinEmmy 2018, Alex BorsteinEmmy 2018, Alex BorsteinEmmy 2018, Alex BorsteinEmmy 2018, Alex Borstein«Se la vita ti offre dei limoni, fanne una limonata», recita un detto che qualche anno fa ha preso alla lettera anche Beyoncé (ricordate la mazza da baseball con cui rompeva i vetri delle auto nel video di Lemonade?). Stavolta a farlo suo, nella notte degli Emmy Awards 2018, è stata Alex Borstein, 47 ...

Emmy Awards 2018 - trionfa The Marvelous Mrs. Maisel : Al Microsoft Theater di Los Angeles sono stati consegnati gli Emmy Awards 2018: ecco tutti i vincitori della 70esima edizione Parata di star alla cerimonia di consegna degli Emmy Awards 2018. Nella cornice del Microsoft Theater di Los Angeles si è svolta la 70esima edizione del Premio che ogni anno premia la migliore produzione televisiva. A trionfare è stata la serie statunitense “The Marvelous Mrs. Maisel” (La fantastica signora ...

Emmy Awards 2018 - trionfo per le serie in onda su Sky Il Trono di Spade e WestWorld : Le serie TV in onda su Sky sono protagoniste anche quest’anno degli Emmy Awards®, gli Oscar del piccolo schermo made in USA giunti alla 70ma edizione e consegnati la notte scorsa a Los Angeles. È di Sky la serie tv più premiata della serata con 9 Emmy vinti. “IL Trono DI Spade” torna infatti protagonista vincendo il premio come miglior serie drammatica. Per la ...

Gli Emmy Awards 2018 visti «da dentro» : Emmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaLa tenerezza di Sandra Oh, mano nella mano sul red carpet con i genitori dagli occhi al mandorla; la dedizione della ...

Emmy Awards 2018 - tutti i vincitori : Sono Il trono di spade, The Marvelous Mrs. Maisel e The Assasination of Gianni Versace a trionfare all'edizione numero 70 degli Emmy Awards 2018, i premi più importanti della tv. americana. È Netflix ad aggiudicarsi il maggior numero di statuette tra i network (7): di seguito, tutti i premi (qui le nomination).

Emmy Awards 2018 - vincitori e premi/ La vittoria di Game of Thrones delude ma... : "The Marvelous Mrs. Maisel" è il grande trionfatore degli Emmy Awards 2018, conquistando ben quattro statuette. Positivi anche i risultati per "Game of Thrones".(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:10:00 GMT)

Emmy Awards - un premio per Fonzie e una proposta di matrimonio : Ha aspettato una carriera intera ma alla fine ce l'ha fatta: Henry Winkler, l'indimenticabile Fonzie di 'Happy Days', si è aggiudicato il suo primo Emmy Award alla 70esima edizione degli Oscar della ...

Usa - Emmy Awards : nuovo trionfo per il "Trono di spade" : Sono stati sicuramente gli Emmy del Trono di spade. La serie targata HBO è riuscita ad aggiudicarsi il premio più ambito grazie alla sua settima stagione. Premiata come "migliore serie drammatica", ha portato a casa anche la vittoria di uno dei suo attori, Peter Dinklage, premiato, per la terza volta da quando la serie è iniziata, come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Tyrion Lannister, il Folletto della casata con il ...

Usa - Emmy Awards : nuovo trionfo per "Il Trono di spade" : Sono stati sicuramente gli Emmy del Trono di spade. La serie targata HBO è riuscita ad aggiudicarsi il premio più ambito grazie alla sua settima stagione. Premiata come "migliore serie drammatica", ha portato a casa anche la vittoria di uno dei suo attori, Peter Dinklage, premiato, per la terza volta da quando la serie è iniziata, come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Tyrion Lannister, il Folletto della casata con il ...

Colpo di scena agli Emmy Awards - commozione e applausi a scena aperta per Glen Weiss. Ecco come è diventato protagonista della serata : Il produttore degli Oscar Glen Weiss, premiato con un Emmy proprio per la sua produzione, al termine del suo discorso di ringraziamento ha sbalordito il pubblico con la sua dichiarazione rivolta alla fidanzata, presente in sala. Dopo aver rivolto un pensiero alla madre defunta, ha iniziato il suo discorso alla futura moglie: “Non voglio che tu sia la mia fidanzata, voglio che tu sia mia moglie” boato in sala, applausi e lacrime. Il ...

Emmy Awards - trionfa Mrs Maisel di Amazon - Game of Thrones salva l'onore : Doveva essere un testa a testa tra Hbo e Netflix, invece il vero vincitore della serata è Amazon. È prodotta dal colosso di Jeff Bezos e disponibile in italiano su Amazon Video, la serie tv che ha ...