Emmy 2018 | ecco i vincitori dei premi per le serie tv

La lista dei vincitori degli Emmy 2018 tra la rivelazione La fantastica signora Maisel e l’onnipresente Game of Thrones : Soliti noti nella lista dei vincitore degli Emmy 2018 ma anche grandi rivelazioni a cominciare proprio da La fantastica signora Maisel in Patria nota come The Marvelous Mrs. Maisel. Questa è la serie dell'anno da quanto si evince dai nominati e dai vincitori al termine di questa lunga maratona televisiva che si è districata tra lacrime, ringraziamenti e la proposta di matrimonio che Glenn Weiss ha fatto alla fidanzata sul palco di Los ...

Emmy Awards 2018. Premio a Henry Winkler indimenticabile Fonzie di Happy Days : Arriva il tanto ambito riconoscimento per Henry Winkler, il Fonzie della sitcom Happy Days. Si è aggiudicato il suo primo

Darren Criss vince agli Emmy 2018 per il suo Cunanan in American Crime Story : le lacrime di Lea Michele e la dedica di Ryan Murphy : Tante emozioni per Darren Criss agli Emmy 2018 così come per tutti quelli che lo amano da sempre e che hanno lavorato e creduto in lui. Sin dal primo momento in cui è apparso sugli schermi nel suo Andrew Cunanan tutti sapevano che sarebbe arrivato sul palco di Los Angeles da vincitore. Il suo essere intenso, folle, quasi stregato nei panni dell'assassino di Gianni Versace in American Crime Story lo ha reso grande e ha segnato una svolta nella ...

The Americans e The Handmaid’s Tale vincono ma non battono Il Trono di Spade agli Emmy 2018 : scoppia la polemica sui social : Sono ore calde queste sui social a pochi minuti dalla fine della cerimonia degli Emmy e tutto per via di quanto è successo a The Americans e The Handmaid's Tale contro Il Trono di Spade. Sui social è polemica e gli stessi fan della serie HBO si schierano contro l'ingiustizia andata in scena poco fa a Los Angeles e il tutto per via della categoria Miglior Serie Drammatica vinta proprio da Il Trono di Spade. Il gioiellino nato dalla penna ...

Emmy 2018 - i premi della tv USA : Game of Thrones è la miglior serie drama. The Marvelous Mrs. Maisel la serie più premiata : Tre ore precise di diretta per premiare il meglio, almeno secondo l'Academy, della Tv USA e non sono mancate le sorprese. In particolare per il premio come miglior serie tv drama vinto da Game of Thrones che ha superato The Crown, The Americans e The Handmaid's Tale. La serie HULU non porta a casa alcun premio, con Elisabeth Moss che perde il confronto con Claire Foy per l'ultima volta regina Elisabetta.Prevedibile trionfo per The ...

Emmy 2018 il monologo di apertura tutto incentrato sulla diversità - tema della serata : Come ogni anno gli Emmy si sono aperti con una sequenza musicale e comica con diversi personaggi coinvolti e il successivo monologo di apertura del conduttore che quest'anno essendo due da monologo è diventato una sorta di dialogo. I due conduttori Colin Jost e Michael Che hanno giocato sul fatto di essere uno bianco e l'altro nero, quindi costruendo tutto il discorso di apertura sulla diversità. prosegui la letturaEmmy 2018 il monologo di ...

Emmy Awards 2018 vincitori : serie tv e attori che hanno vinto : Emmy Awards 2018 vincitori. Si sono svolti nella notte del 17 settembre i Primetime Emmy Awards a Los Angeles. L’annuale cerimonia premia le migliori serie tv, programmi tv americani, attori e attrici nei telefilm dell’anno. Ecco di seguito tutti i vincitori della serata. DOVE VEDERE LA CERIMONIA IN DIRETTA E REPLICA Emmy Awards 2018 vincitori: la serata La cerimonia si è tenuta al Microsoft Theatre di Hollywood, ...

Emmy Awards 2018 dove vedere. Si terranno nella notte di oggi lunedì 17 settembre (in Italia sarà già il 18) la cerimonia annuale che premia i migliori programmi televisivi serali trasmessi negli USA.

Netflix fa il pieno di nomination agli Emmy Awards 2018

Gli Emmy Awards, assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & Sciences, sono considerati a tutti gli effetti gli Oscar della tv. La cerimonia si svolgerà stanotte al Microsoft Theater di Los Angeles, dalle 1.55 alle 05.00 (ora italiana) e sarà condotta da Colin Jost e Michael Che, comici del Saturday Night live che saranno poi affiancati da numerosi ospiti.