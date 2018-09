Emma Bonino | Ci vuole molto coraggio ad avere figli | bisogna sapersi dire per

huffingtonpost

(Di martedì 18 settembre 2018) Sotto il turbante che copre i segni della malattia,appare fragile. Continua a fumare nonostante il tumore che, dice, non c'entra nulla con il fumo. Una vita dedicata alla politica, alla militanza, alle battaglie sociali. Ildimostrato nelle storiche campagne dei Radicali tuttavia le è mancato, come dice lei stessa in un'intervista a Io Donna, nel mettere al mondo uno.Non li ho avuti per scelta. Ci, con un"per sempre". Io non ci sono mai riuscita.Il suo "per sempre" lasembra averlo dato alla politica. Un pezzo del percorso l'ha fatto con Marco Pannella, con cui negli ultimi anni il rapporto si era raffreddato.Marco non era mediocre, mai. Già nell'82 diceva: «Se non ci occupiamo dell'Africa, l'Africa si occuperà di noi». E così sta avvenendo. Anche se si ...