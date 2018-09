Emis Killa | il rapper si racconta per la prima volta dopo la paternità

Emis Killa papà : la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue : perché la figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Prima intervista da papà per Emis Killa. Lo scorso agosto il rapper ha avuto la primogenita Perla Blue dalla compagna storica Tiffany. A Vanity Fair il cantante ha voluto spiegare il motivo della scelta del nome, sicuramente originale e fuori dal comune. “Mi piacciono i […] L'articolo Emis Killa papà: la nuova vita con la figlia e perché ha scelto il nome Perla Blue proviene da ...

Emis Killa papà : "Perla Blue? Per la prima volta mi sento responsabile di qualcosa" : Emis Killa ha rilasciato un’intervista, a Vanity Fair, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 19 settembre. E' anche la prima dopo la nascita – avvenuta il 17 agosto e annunciata a sorpresa su Instagram, quasi nessuno sapeva della gravidanza – di Perla Blue, avuta dalla compagna Tiffany. «È venuta dopo tre mesi che provavamo. Ma la pensavamo da tanto, e l’abbiamo voluta fortemente. Solo ho dovuto sistemarmi un po’ prima di farla», ...

Emis Killa : «La figlia che proteggo dall’invidia della gente» : Emis Killa sul numero 38/2018 di Vanity FairEmis Killa sul numero 38/2018 di Vanity FairEmis Killa sul numero 38/2018 di Vanity FairEmis Killa sul numero 38/2018 di Vanity FairEmis Killa sul numero 38/2018 di Vanity Fair«Fuoco e benzina parla di vita vissuta, romanzata. Degli adolescenti esplosivi che siamo stati, alla Bonnie e Clyde. Di quando tornavo in motorino con la ragazza dietro e la droga nel sotto-sella, e si confondevano amore e ...

Emis Killa ha annunciato la data di uscita del nuovo album “Supereroe” : Il 12 ottobre The post Emis Killa ha annunciato la data di uscita del nuovo album “Supereroe” appeared first on News Mtv Italia.

Emis Killa : da dicembre torna sul palco con 'Supereroe Tour' : Disponibile dall'8 giugno negli store digitali di tutto il mondo e in alta rotazione radiofonica, la sua ultima hit ha raggiunto le oltre 14,3 milioni di stream su Spotify. Un'ulteriore conquista ...

Emis Killa ha annunciato del date del Supereroe Tour 2018 : Al via a dicembre The post Emis Killa ha annunciato del date del Supereroe Tour 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Huawei lancia il concorso “#PSMART PLUS TOUR. Canta in auto con Emis Killa” : Huawei presenta un nuovo concorso legato allo smartphone Huawei P Smart PLUS e al rapper Emis Killa, che mette in palio smartphone e molto altro. L'articolo Huawei lancia il concorso “#PSMART PLUS TOUR. Canta in auto con Emis Killa” proviene da TuttoAndroid.

Emis Killa - l'annuncio a sorpresa : "Sono diventato papà di Perla Blue" : Emis Killa, il rapper ventottenne che impazza nelle radio con Rollercoaster, ha annunciato una lieta notizia su Instagram: oggi, venerdì 17 agosto, è nata la sua primogenita.L’annuncio della nascita di Perla Blue non è stato anticipato da alcun pettegolezzo nelle scorse settimane, caso raro nello showbiz e segno della cura del cantante per la riservatezza della sua vita privata e di quella della compagna.prosegui la letturaEmis Killa, ...

Emis Killa : è nata oggi sua figlia - la gravidanza tenuta nascosta per 9 mesi : Emiliano Giambelli, meglio noto come Emis Killa, e la sua storica compagna Tiffany Fortini, sono diventati genitori questa mattina. La notizia, data in simultanea della coppia tramite alcuni post sui social, è arrivata a sorpresa, cogliendo impreparati anche i più affezionati e maniacali tra i fan dell'artista milanese. Sia il rapper classe 1989 che la sua ragazza – anche lei molto popolare sui social network – infatti, durante i nove mesi della ...

Emis Killa : è nata oggi sua figlia - la gravidanza tenuta nascosta per 9 mesi : Emiliano Giambelli, meglio noto come Emis Killa, e la sua storica compagna Tiffany Fortini, sono diventati genitori questa mattina. La notizia, data in simultanea della coppia tramite alcuni post sui social, è arrivata a sorpresa, cogliendo impreparati anche i più affezionati e maniacali tra i fan dell'artista milanese. Sia il rapper classe 1989 che la sua ragazza – anche lei molto popolare sui social network – infatti, durante i nove mesi della ...

Emis Killa è diventato papà : "Non metterò mai le foto di mia figlia online" : Sorpresa. Emis Killa è diventato papà. L'annuncio ha lasciato senza parole anche i fan. Soprattutto perché nei mesi scorsi il rapper e Tiffany Fortini l'avevano tenuto nascosto. Assolutamente in ...

Emis Killa è diventato papà : “è nata mia figlia” : Benvenuta Perla Blue The post Emis Killa è diventato papà: “è nata mia figlia” appeared first on News Mtv Italia.

Emis Killa è diventato papà : 'è nata mia figlia' : ... @tiffany_fortini, in data: Ago 17, 2018 at 3:09 PDT La mamma di Perla Blue è Tiffany Fortini , una ragazza di origini francesi che lavora nel mondo della moda e che ha una relazione con Emis Killa ...

Emis Killa è diventato papà : è Tiffany Fortini la mamma della piccola Perla Blue Giambelli [GALLERY] : Tiffany Fortini: ecco chi è la compagna di Emis Killa che oggi ha dato luce alla piccola Perla Blue Giambelli Emis Killa è diventato papà: il rapper italiano ha spiazzato tutti con un annuncio sui social. La figlia di Emis Killa si chiama Perla Blue Giambelli e la madre è la compagna di sempre del rapper, Tiffany Fortini. Sensuale e di origini francesi, Tiffany ha dato oggi alla luce la piccola Perla Blue. Ma chi è Tiffany? Il miglior modo ...