Il gruppo 'Emily's list',organizzazione che si batte per promuovere e sostenere la presenza delle donne nella politica americana, ha in programma di investire 37 mln di dollari in favore delle donne democratiche che correranno nelle elezioni di metà mandato del 6 novembre. Lo annuncia Stephanie Schriock,presidente del gruppo che ha come obiettivo quello di portare al Congresso progressiste che promuovano politiche in favore dei diritti delle donne e per riconquistare i 23 seggi per riprendere la Camera a maggioranza repubblicana.(Di martedì 18 settembre 2018)

