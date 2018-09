Emergenza rifiuti | telecamere contro i romani incivili

Rifiuti - governo in campo per l'Emergenza a Roma : dall'Ambiente 'cabina di regia' anti-crisi : Dai bidoni della spazzatura continuano a tracimare sacchetti perfino in queste settimane, perfino in estate, quando in genere le strade di Roma si svuotano e i pochi impianti che lavorano il pattume ...

Rifiuti - Benevento : incendio nell’impianto Stir di Casalduni - “è un disastro - siamo in Emergenza” : Un incendio è divampato nell’impianto Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: il rogo è scoppiato all’alba e sta interessando i Rifiuti che si trovavano all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio. “È un disastro, siamo in emergenza“, spiega in una nota Claudio Ricci, presidente della Provincia di Benevento. “Al momento ci possiamo ...

Un wc abbandonato in strada : l'immagine dell'Emergenza rifiuti : TORRE DEL GRECO - Un wc abbandonato in strada tra i sacchetti dell'immondizia: l'immagine dell'emergenza rifiuti a Torre del Greco diventa virale. Il gabinetto si trova in Via cappucini, all'angolo in ...

Allarme rifiuti in Campania - tornano i siti d'Emergenza : Il testo sui rifiuti passa tranquillamente in Consiglio regionale. Ma lo scontro, e i veleni, si consuma tutto sulle 'stazioni ecologiche a servizio degli stir'. In pratica piazzole in cui stoccare ...

Rifiuti - Costa : “Vigileremo sull’Emergenza in Sicilia - presto un sopralluogo nell’Isola” : “Il ministero procederà a un monitoraggio stringente del cronoprogramma degli interventi previsti dall’ordinanza ministeriale che assegna poteri speciali al presidente della Regione Siciliana per gestire l’emergenza Rifiuti insieme a un’analisi approfondita dello stato di avanzamento delle bonifiche nelle aree a elevato rischio ambientale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che nei prossimi ...

Rifiuti : Costa - vigileremo su Emergenza Sicilia - presto sopralluogo nell'Isola (2) : (AdnKronos) - "In Sicilia circa 150 Comuni sono a rischio commissariamento, mentre la Regione accumula ritardi nella gestione dell'emergenza Rifiuti" denunciano i pentastellati. Sullo sfondo incombe la scure di una crisi istituzionale, che rischia di abbattersi su oltre un centinaio di Enti locali c

Rifiuti : Costa - vigileremo su Emergenza Sicilia - presto sopralluogo nell'Isola (3) : (AdnKronos) - "Al ministro Costa - dicono Trizzino e Cancelleri - abbiamo espresso le nostre perplessità e le criticità riscontrate nella gestione dell’emergenza Rifiuti. Apprezziamo l’attenzione posta nei confronti della Sicilia come dimostra la scelta di procedere a controlli serrati per superare

Rifiuti : Costa - vigileremo su Emergenza Sicilia - presto sopralluogo nell'Isola : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Il ministero procederà a un monitoraggio stringente del cronoprogramma degli interventi previsti dall’ordinanza ministeriale che assegna poteri speciali al presidente della Regione Siciliana per gestire l’emergenza Rifiuti insieme a un’analisi approfondita dello stato

Allarme De Luca : sui rifiuti rischiamo un?altra Emergenza : I rifiuti accumulati per strada. Gli incendi dei centri di stoccaggio e gli Stir saturi che fanno riaprire vecchie aree di stoccaggio. Uno scenario che riporta all?incubo dell?emergenza...

Allarme De Luca : sui rifiuti rischiamo un'altra Emergenza : I rifiuti accumulati per strada. Gli incendi dei centri di stoccaggio e gli Stir saturi che fanno riaprire vecchie aree di stoccaggio. Uno scenario che riporta all'incubo dell'emergenza rifiuti degli ...

Emergenza rifiuti - Cisl Agrigento : 'Sistema imploso - bollette più care e continue emergenze' : "La colpa è semplicemente del sistema che è imploso e che la politica non riesce a trovare la soluzione definitiva al problema, continuando ad affrontare le innumerevoli e continue emergenze. La ...

Maxi rogo nell'impianto dei rifiuti : «Colpa dei clan - vogliono l'Emergenza» : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta...

Maxi rogo nell'impianto dei rifiuti : 'Colpa dei clan - vogliono l'Emergenza' : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta la sua ...

Ciaccheri : Emergenza rifiuti in Municipio VIII - ecco diffida Ama : Roma – La diffida e’ pronta e sta per essere inviata ad Ama. “In caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro, a tutela della salute pubblica dei cittadini del Municipio VIII, procedero’ al deposito di un esposto peso la Procura della Repubblica di Roma affinche’ si proceda in ordine allo esso intervento, anche ai sensi dell’art. 328 cp e per ogni ipotesi di reato che sara’ ravvisata nella ...