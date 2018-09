Eh sì | è proprio in crisi questo Messi | esordio in Champions | tripletta e pallone a casa

sportfair

(Di martedì 18 settembre 2018) Leoancora una volta protagonista inLeague con unada favola che ha portato in vetta al girone il suo Barcellona “Leonon è tra i candidati del Fifa best player? Forse perchè è di un’altra categoria, non lo premiano con gli altri“. Il pensiero del presidente del Barcellona Bartomeu, è sembrato una profezia. Stamane queste parole, in serata lo show diall’stagionale inLeague.contro il Psv, ennesimoe zittite tutte le critiche che sono piovute addosso alla Pulce durante l’estate della delusione Mondiale. Adesso l’allerta è tornata altissima attorno a, è sempre il marziano di una volta, l’Inter dovrà stare attenta dato che se lo ritroverà di fronte per ben due volte nel girone di. Ecco intanto i video delle perle di questa sera. ...