Ecco la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus

Ecco il design di Samsung Galaxy A7 (2018) e nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro : In Rete sono apparse nuove immagini del Samsung Galaxy A7 (2018), smartphone che il produttore coreano potrebbe presto lanciare sul mercato L'articolo Ecco il design di Samsung Galaxy A7 (2018) e nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro proviene da TuttoAndroid.

Giusto riconoscimento al Samsung Galaxy S8 : Ecco le AR Emoji e video in super slow motion : Quasi un atto dovuto quello dell'ultimo aggiornamento pensato per il Samsung Galaxy S8 che introduce due funzionalità molto attese: parliamo delle AR Emoji ma pure dei video in super slow-motion, funzioni inizialmente pensate come prerogativa esclusiva del Samsung Galaxy S9 ma ora anche a bordo degli ex top di gamma del 2017. Le feature in realtà, come pure raccontato, erano state introdotte qualche giorno fa nell'ultimo update di settembre ...

Ecco possibili feature e colori del Samsung Galaxy J6+ : Ecco quelle che dovrebbero essere le colorazioni e le feature del Samsung Galaxy J6+ (o Prime), smartphone ormai prossimo al lancio sul mercato L'articolo Ecco possibili feature e colori del Samsung Galaxy J6+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J3 (2017) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J3 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J3 (2017) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J3 (2017)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J3 (2017)? In […]

Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 stabile : Ecco le novità : Il browser mobile Samsung Internet si aggiorna alla versione 7.4 definitiva e tra le novità introdotte troviamo funzionalità come le notifiche sulle notizie e i Quick Suggest.Molti possessori di uno smartphone Samsung Galaxy utilizzano spesso, o forse come browser unico, Samsung Internet dato che è ben ottimizzato e integrato sul loro dispositivo coreano.Al momento sembra che l’azienda asiatica sia particolarmente interessata allo sviluppo ...

Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 : Da Zack Nelson del canale JerryRigEverything di YouTube arriva una soluzione permanente per disabilitare il pulsante Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

A tutta memoria il Samsung Galaxy Note 9 con micro SD fino a 512 GB in omaggio - Ecco come : Siamo in pieno periodo promozionale per il Samsung Galaxy Note 9 fresco di lancio commerciale a fine agosto. Nella giornata di ieri abbiamo riportato analizzato il concorso ufficiale che consente di vincerlo insieme ad un viaggio a Cuba. Oggi ci ritroviamo ad analizzare una nuova iniziativa della divisione italiana che fino al prossimo 4 ottobre permetterà di ottenere di assicurarsi in regalo una scheda micro SD in abbinamento all'acquisto del ...

Anche Samsung gioca con i colori : Ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa : Samsung propone una nuova colorazione per il suo Galaxy A9 Star, con un gradiente di sfumature dal viola al rosa: ecco in alcune foto. L'articolo Anche Samsung gioca con i colori: ecco Galaxy A9 Star in varie sfumature di rosa proviene da TuttoAndroid.

Samsung - smartphone con display pieghevole a novembre?/ Ultime notizie : potrebbe deludere molti - Ecco perchè : Galaxy X, smartphone pieghevole Samsung a novembre? Ultime notizie, pronto per la SDC in programma in quel di San Francisco durante il prossimo autunno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:27:00 GMT)

Air Command su Samsung Galaxy Note 9 (e non solo) si può personalizzare : Ecco come : Nuovi clienti della serie Galaxy Note di Samsung? Scopriamo qual è il modo più semplice per personalizzare Air Command L'articolo Air Command su Samsung Galaxy Note 9 (e non solo) si può personalizzare: ecco come proviene da TuttoAndroid.

Ecco il prezzo TIM di Samsung Galaxy Note 9 : opzione d’acquisto disponibile : Dopo avervi parlato del listino prezzi di Vodafone, Wind e Tre per l'acquisto del Samsung Galaxy Note 9, Eccoci qui a darvi conto delle offerte di TIM, visto il recente aggiornamento del suo listino. Nel momento in cui vi scriviamo (non è detto poi che le cose non cambino più avanti), il phablet di ultima generazione, nel modello da 512GB di memoria interna, risulta acquistabile attraverso l'esborso di un contributo iniziale di 149 euro, oltre ...