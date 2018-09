È nata una super coppia

vanityfair

(Di martedì 18 settembre 2018) «A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del film«A star is born», le immagini del filmUn estratto della cover di Vanity Fair in edicola dal 19 settembre Lady Gaga ha una teoria. Dice che quando una persona ha in mente da molto tempo di passare a un altro mezzo espressivo, diverso da quello che usa solitamente, diventa «una piastra di Petri». La piastra di Petri è un contenitore usato nei laboratori dai biologi per terreni di coltura: me lo sono fatto spiegare da Lady Gaga, io non l’avevo mai sentito nominare. Comunque. Gaga dice che il talento sta lì come un bacillo, fermenta e rifermenta fino a diventare un vortice e poi esplode in ...