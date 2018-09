D' Urso contro la Rai | ' Annullata mia intervista a Cartabianca' Il Pd grida alla censura

Mara Venier contro Barbara D’Urso. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti! : Incredibile! Mara Venier ha stracciato Barbara D’Urso nella gara degli ascolti. Il popolo televisivo evidentemente si era stufato di seguire la conduttrice napoletana! Ecco quali sono le percentuali di share! La nuova stagione televisiva è iniziata, e con essa anche la gara degli ascolti. Gli autori della rete pubblica hanno fortemente voluto Mara Venier alla conduzione del programma “Domenica In” per contrastare il contenitore ...

Silvia Corrias contro Barbara D'Urso/ Video - "Non accetto lezioni morali da nessuno" : è scontro a Pomeriggio 5 : Silvia Corrias contro Barbara D'Urso, volano frecciatine in diretta a Pomeriggio 5. "Non accetto lezioni morali da nessuno", la conduttrice replica "Se sei orgogliosa di questo..."(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Ecco come commenta Barbara d’Urso la sconfitta contro Mara Venier… : Positività, sempre! Questo deve essere il motto di Barbara d’Urso che – dopo aver perso la prima sfida contro la Domenica In di Mara Venier – ha commentato gli ascolti positivamente su Instagram. “Buongiorno!! – ha esordito Carmelita su Instagram – Grazie per l’affetto con cui avete seguito il ritorno di Domenica Live!! Partiamo all’8% e portiamo la curva di Canale5 al 19%!! In un weekend ancora estivo in cui molto del nostro giovane pubblico ...

Ascolti Tv - Mara Venier contro Babrara d’Urso : ecco chi ha vinto : Ascolti Tv, Domenica 16 Settembre 2018: Mara Venier con Domenica In batte Barbara d’Urso con Domenica Live Il ritorno di Domenica In e Domenica Live era attesissimo dal pubblico italiano. I telespettatori italiani si sono infatti divisi tra Mara Venier su Rai Uno e Barbara d’Urso su Canale 5. La curiosità di vedere la prima […] L'articolo Ascolti Tv, Mara Venier contro Babrara d’Urso: ecco chi ha vinto proviene da Gossip ...

Domenica Live - la D’Urso contro Romina Power - invita le Lecciso ma è nuovamente un Flop : Le sorelle Lecciso ci riprovano a “Domenica Live” e fanno ancora fiasco Barbara d’Urso ha battezzato la nuova stagione di “Domenica Live” con Loredana Lecciso, il triangolo con Al Bano e Romina Power (presa amabilmente in giro) e il “Dadaunpa” al cospetto delle gemelle Kessler. Ma ha trovato una nuova chiave per arrivare al pubblico: ha inaugurato il racconto semi-vintage. Per tutte le storie che ha proposto ha mandato in onda ...

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso prima di Domenica Live : Domenica Live: scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e la D’Urso Tutto è pronto per la prima puntata di Domenica Live con Barbara D’Urso. Oggi, Domenica 16 settembre, riparte il contenitore di Canale 5 con la settima edizione, in diretta per cinque ore, dallo studio 11 di Cologno Monzese. Dopo i grandi ascolti della scorsa annata, la padrona di casa è pronta a sfidare un nuovo ‘nemico’. Su Rai1, infatti, ...

Barbara d’Urso - Domenica Live/ “Vincerà Mara Venier!” - poi sullo scontro con La Vita in Diretta dice… : Barbara d'Urso torna oggi, dalle 13.55 in poi con la sua Domenica Live; grandissima attesa per la sfida televisiva con l'amica Mara Venier che torna con Domenica In.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:34:00 GMT)

Cristiano Malgioglio / Di schiera con Barbara D'Urso "contro" Mara Venier (Domenica Live) : Cristiano Malgioglio, nella sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Barbara D'Urso sceglie di accettare l'invito a Domenica Live dove tornerà protagonista.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Belen Rodriguez sostiene Mara Venier contro Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la frecciata di Belen Rodriguez che tifa per Mara Venier Belen Rodriguez ha fatto il suo in bocca al lupo a Mara Venier sui social. Oggi pomeriggio si aprirà la sfida della domenica. Mara Venier sarà al timone di Domenica In, mentre Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live, forte degli ascolti di Pomeriggio 5 e dei successi della scorsa stagione tv. In queste ore Mara Venier continua a postare video del dietro le ...

Domenica Live - Barbara D'Urso inizia con uno storico incontro tra 'gemelle' : La D'Urso si prepara alla sfida con Mara Venier e mette in campo 4 gemelle: Lecciso e Kessler si sfideranno nello storico...

Barbara d’Urso torna a vincere contro La Vita in Diretta : La Vita in Diretta perde contro Barbara d’Urso: il verdetto auditel Nuovo scontro auditel tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Ma stavolta è stata quest’ultima ad aver vinto, seppure di un soffio, la sfida degli ascolti della giornata di ieri. Difatti la d’Urso, con il suo rotocalco pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, ha intrattenuto nella prima parte ben 1 milione e 387 mila telespettatori ...