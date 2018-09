Due treni a idrogeno sono entrati in servizio in Germania - l'economia solare è realtà : l'economia solare, la Helionomics, è realtà.

In Germania Sono Partiti I Primi Due treni Ad Idrogeno : Sono Gli Unici In Tutto Il Mondo : Un importantissimo passo in avanti, unico nel suo genere in Tutto il Mondo , è l'introduzione di Treni alimentati ad Idrogeno che la Germania ha finalmente reso una realtà. immagine: ubahnverleih/...

Treni - Due giorni di guasti : le Fs si scusano e fanno il punto : Roma, 8 set., askanews, - Tra ieri e oggi il traffico ferroviario ha subìto significativi ritardi e notevoli disagi, per una serie di guasti, perlopiù elettrici. Il Gruppo Fs, in una nota, fa il punto ...

Cade un fulmine - stop ai treni Bologna-Padova : linea interrotta in Due punti : Gravi disagi alla circolazione dei treni sulla Bologna-Padova. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, mentre per l'AV sono state fatte deviazioni via Verona. fulmine che ha ...

