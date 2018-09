Due scosse di terremoto avvertite dalla popolazione a Pozzuoli

Terremoti Toscana : Due scosse con magnitudo superiore a 2 [DATI e MAPPE] : 1/3 ...

Tirreno - registrate Due scosse sismiche : 7.25 Due scosse di terremoto sono state registrate durante la notte nel Tirreno meridionale. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, le scosse si sono verificate al largo della Calabria e della Sicilia, con magnitudo pari a 2.7 e 2.6. Non vi sono notizie di danni a persone o cose.

Terremoto Calabria - Due scosse in Aspromonte : epicentro vicino Gambarie [MAPPE e DETTAGLI] : 1/9 ...

Dopo il Molise trema l'Irpinia : Due scosse nella notte a Caposele : Due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in provincia di Avellino, con epicentro a Caposele. La magnitudo è stata di 2.2 e 2.4. Le due scosse sono avvenute poco prima della...

Terremoto Iran - magnitudo 6.0/ Ultime notizie - tre scosse violentissime : almeno Due morti : Terremoto Iran, magnitudo 6.0 nella provincia occidentale Iraniana di Kermanshah Ultime notizie, tre scosse violentissime: almeno due morti, centinaia di feriti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 08:23:00 GMT)

Terremoto - Due scosse in Emilia : paura nei pressi di Bagnolo di Piano : Attimi di panico per diverse centinaia di persone residenti in Emilia. Due scosse hanno messo in apprensione gli abitanti, molti dei quali si sono attaccati ai social per capire chi avesse avvertito gli stessi movimenti tellurici. Un primo Terremoto (3.9 di magnitudo) è stato avvertito a 3 km da Bagnolo di Piano, alle 2:33 circa. Stando ai dati riportati dall'istituto Nazionale di Geofisica l'episodio si sarebbe verificato a 9 km di profondità: ...

Due scosse di terremoto in centro Italia - epicentro in Umbria a Costacciaro. Avvertita anche nelle Marche : Scossa di terremoto, di 3,4 gradi, in Umbria, ma Avvertita in maniera piuttosto netta, in molte regioni del centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe...