Droga | corruzione e violenze nel carcere di Lodi | 19 arresti tra i detenuti

Lodi : Droga e corruzione in carcere - 19 arresti : Milano, 18 set. (AdnKronos) - La polizia di Lodi sta eseguendo un’operazione per l’esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravissime. L’indagine degli agenti della squ