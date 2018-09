Dramma in vacanza per una coppia Sbanda con la moto | muore la moglie

Una rara malattia lo colpisce in vacanza. Il Dramma di Alessio Tosetto : amici sotto choc : Doveva essere una vacanza estiva, un viaggio con gli amici per festeggiare il periodo di ferie. Si è trasformata in un’autentica tragedia. La storia di Alessio Tosetto , 46 anni, mette i brividi. È rientrato nel Bel Paese con un volo militare atterrando al Milano Malpensa per poi essere trasferito, d’urgenza, all’ospedale di Legnano. Alessio , operaio originario di Pavia, si trovava in India quando si sono manifestati i sintomi ...

Dramma in Grecia : Paolo e Federica muoiono in vacanza. Erano appena arrivati : Erano arrivati a Rodi, in Grecia, sabato scorso ma per questa giovane coppia italiana la vacanza si è trasformata in tragedia nemmeno due giorni dopo. Non hanno avuto nemmeno il tempo di godersela: sono morti insieme, in un terribile incidente stradale avvenuto sull’isola che avevano scelto come meta delle loro ferie. Non ci sono più Paolo Verzini e la compagna Federica Baltieri. Lui, 40 anni, era cresciuto a Montorio, la compagna, ...