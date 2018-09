Domenica In | Benedetta Parodi e il fuorionda assassino | ' Bello solo uscirne' Pugnalate

Domenica In : Benedetta Parodi delusa dalla trasmissione : Benedetta Parodi: le nuove dichiarazioni su Domenica In Domenica In è tornata soltanto ieri sul piccolo schermo e già non si parla di altro. Mara Venier, da anni assente all’interno della trasmissione, è ritornata nel ruolo di padrona di casa e i telespettatori di Rai 1 sembrano aver apprezzato, e non poco, questo ritorno alle origini. Ma per una conduttrice che viene, una che va. Stamattina, durante il programma radiofonico Deejay ...

Benedetta Parodi/ Il riscatto dopo l'esperienza di Domenica In (Bake Off Italia) : Benedetta Parodi, la conduttrice è una delle colonne portanti della trasmissione. Senza di lei infatti sarebbe molto difficile portare avanti concorrenti e giudici. (Bake Off Italia)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:00:00 GMT)