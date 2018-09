Diciotti | non si trovano gli ordini scritti | si sgretola inchiesta su Salvini

Migranti - Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti - l’EU deve intervenire : Conte: ‘Risposta Ue se non vogliamo un altro caso Diciotti’. Kurz: ‘Italia non ha motivo di agitarsi su passaporti’ “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ...

Caso Diciotti : non ci fu alcun ordine formale : Il Tribunale dei Ministri sta indagando sul Caso della nave Diciotti della Guardia Costiera che è rimasta per giorni attraccata al porto di Catania con oltre 170 migranti a bordo. L'unico indagato è Matteo Salvini, ministro dell'Interno, per sequestro di persona aggravato (per la presenza di minori).Ricordiamo che l'intervento del Tribunale dei Ministri si è reso necessario dopo che la Procura di Palermo ha deciso di indagare su Salvini e sta ...

Mattarella difende i magistrati : 'è la costituzione a volerli non eletti. Conte d'accordo su caso Diciotti : La regola estesa anche a politici. Salvini: 'ha ragione ho rispettato la legge. Chiuderò porti a scafisti e trafficanti'. Conte con Salvini -

Migranti - Conte sulla Diciotti : "Non più disponibili ad accoglienza indiscriminata" : Il premier riferisce in Senato: senza intervento della nave della guardia costiera molti Migranti sarebbero morti

Migranti Diciotti - Baobab a TPI : 'Non sono ricercati - il blitz è solo propaganda politica' : E soprattutto la politica continua a sfruttarli come argomento per questa o quella tesi. Staimo parlando di donne, uomini e minori non accompagnati la cui unica colpa è quella di essere stati ...

Diciotti - Toninelli : “Gravissima la fuga dei migranti da Rocca di Papa”. Parenzo : “Non erano mica detenuti” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e uno dei conduttori della trasmissione, David Parenzo, sui cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa e che si sono allontanati nei giorni scorsi. “Appena ne ho avuto notizia, il primo pensiero è andato automaticamente all’Europa”, commenta il ministro M5s. “Ah, non a Salvini?”, domanda ...

Spariti 50 migranti della Diciotti. Caritas : l'Italia non è meta per loro : Per la cronaca oggi al centro Mondo Migliore di Rocca di Papa c'era stata una grande festa proprio per i migranti della Diciotti, soprattutto per quelli in partenza verso le varie strutture Caritas. ...

Perse le tracce di 50 migranti della Diciotti. Caritas : non sono detenuti : Roma, 5 set., askanews, - Fonti dal Viminale aggiornano il numero dei migranti sbarcati dalla Diciotti che si sono allontanati, rinunciando al percorso di assistenza delle Diocesi e del centri ...

“Dileguati!” 50 migranti della Diciotti irreperibili. Ma non è una fuga. Ecco perché : Sono almeno 50 i migranti che erano a bordo della nave Diciotti che si sono allontanati dal centro di accoglienza. Lo riferiscono fonti del Viminale, specificando che “il dato è in aggiornamento”. Si tratta di “maggiorenni: 6 di loro hanno fatto perdere le tracce il primo giorno di trasferimento, venerdì; 2 eritrei destinati alla diocesi di Firenze si sono dileguati il 2 settembre; per altri 19 è stato verificato ...

Diciotti - Salvini sui migranti irreperibili : 'Ma non li avevo sequestrati?' : 'Più di 50 degli immigrati sbarcati dalla Diciotti erano così 'bisognosì di avere protezione, vitto e alloggio, che hanno deciso di allontanarsi e sparire! Ma come, non li avevo sequestrati? È l'...