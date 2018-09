: Di Maio: 'Mai chiesto le dimissioni di Tria, ma pretendo che trovi i soldi' - HuffPostItalia : Di Maio: 'Mai chiesto le dimissioni di Tria, ma pretendo che trovi i soldi' - lupod71 : RT @Axen0s: GIGGINO Di Maio: 'Mai chiesto le dimissioni di Tria, ma pretendo che trovi i soldi' cose che succedono quando uno che vendeva g… - TelevideoRai101 : Di Maio:pretendo che Tria trovi risorse -

"Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministromache il ministro dell'Economia di un governo del cambiamentoi soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi, all'indomani del vertice di governo sulla manovra economica. "Gli italiani in difficoltà non possono più aspettare, lo Stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare",incalza Di.(Di martedì 18 settembre 2018)