Di Maio | “Pronta proposta di legge per tagliare 345 parlamentari Risparmi per 100

Di Maio : “Pronta proposta di legge sul reddito di cittadinanza. E studiamo copertura totale dei costi degli asili nido” : “La proposta di legge sul reddito di cittadinanza è pronta e stiamo già lavorando in coordinamento con il Mef per gli ultimi dettagli. Avrete modo a breve di discutere di tutti i dettagli della misura in questo ramo del Parlamento”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio rispondendo al question time al Senato. “E’ una delle priorità di questo governo”, ha ribadito il leader M5s, ...