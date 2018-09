Di Maio | Non ho chiesto dimissioni Tria | ma trovi risorse

Manovra - Giovanni Tria resta prudente nonostante Di Maio : "Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. "Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile".nonostante i malumori di Di Maio, il ministro dell'Economia ha rassicurato di nuovo l'Unione europea sul rispetto dei parametri: "Il ...

Non è chiarissimo cosa pensi Di Maio del condono fiscale : Dice che il Movimento 5 Stelle non lo voterà mai e preferisce la "pace fiscale", ma sembra solo una questione di parole The post Non è chiarissimo cosa pensi Di Maio del condono fiscale appeared first on Il Post.

Manovra - sul tavolo il nodo risorse Di Maio : non votiamo condoni : La linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'unica che probabilmente non sarebbe in alcun modo osteggiata dalla Commissione europea, è quella di garantire un miglioramento - seppur minimo - ...

Pensioni - Di Maio : mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

Di Maio : "Non voteremo mai condoni" : "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono". Questa l'opinione espressa da Luigi Di Maio, che ha posto dei limiti alla cosiddetta 'pace fiscale' che sta tanto a cuore all'alleato leghista: "Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". A parlare del condono - pur chiamandolo 'pace fiscale' - è stato il leghista Bitonci, Sottosegretario al ...

Di Maio : "Non voteremo condoni - sì alla pace fiscale""Le pensioni minime a 780 euro - sono nel contratto" : Per il vicepremier "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". E sulle pensioni di cittadinanza Brambilla "parla a titolo personale: la pensione di cittadinanza è nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi sia la Lega".

Riforma pensioni 2018/ Di Maio : non ci saranno assegni sotto i 780 euro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio: non ci saranno assegni sotto i 780 euro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 settembre(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:56:00 GMT)

Di Maio - M5S non voterà condoni : Teleborsa, - Sonoro "no" di Di Maio ai condoni . "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono - ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine di Micam , ...

Manovra - Di Maio : "Pensioni minime a 780 euro subito"/ Sfida a Tria : maxi condono della Lega "M5s non lo vota" : Di Maio: M5s non voterà condono. "La Manovra non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Di Maio : "Non voteremo mai condoni"<br> Il Governo scricchiola? : "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono". Questa l'opinione espressa da Luigi Di Maio, che ha posto dei limiti alla cosiddetta 'pace fiscale' che sta tanto a cuore all'alleato leghista: "Quindi se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". A parlare del condono - pur chiamandolo 'pace fiscale' - è stato il leghista Bitonci, Sottosegretario al ...

Di Maio - M5S non voterà condoni : Sonoro "no" di Di Maio ai condoni . "Il M5S non è disponibile a votare alcun condono - ha dichiarato il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine di Micam , la rassegna ...

Pensioni - Di Maio : mai più sotto 780 euro. M5S non voterà alcun condono : 'Pensare di regolare i conti delle future Pensioni lucrando sulle badanti non mi pare un approccio volto a risolvere i veri problemi' ha detto intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Sento ...

MANOVRA - DI Maio VS LEGA : “M5S NON VOTA CONDONO”/ Sfida a Tria : “pensione cittadinanza nel contratto” : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la LEGA dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:26:00 GMT)

Di Maio : «Subito pensioni a 780 euro» E Tria : nodo pensioni non si risolve con badanti : Sul tema pensioni è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, intervenendo a Napoli a un convegno Cnr sul Mediterraneo: «Pensare di regolare i conti delle future pensioni lucrando ...