Di Maio | legge di bilancio | Pretendo che Tria trovi le risorse

[Il punto] Legge di Bilancio - Di Maio con le spalle al muro ma la spending review può salvare il M5s : Di Maio e Salvini hanno preso precisi impegni in merito con gli elettori, anche perché non farlo avrebbe ripercussioni devastanti sulla domanda dei consumi e dunque sulla già fragile economia ...

‘Ci sono tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Chiusura domenicale - Di Maio fa solo rumore. La legge va superata : Gigione nazionale, con il lancio della proposta di legge sulle chiusure domenicali e festive, è in questi giorni nuovamente alla ribalta mediatica; a seguito di noti sondaggi che danno la Lega di Salvini in stacco fulmineo sui 5 stelle per punti percentuali di consenso elettorale, ecco che allora si riprende un tema annoso, che crea discussione, spaccature e consensi e sa spostare l’attenzione dal monopolio salviniano centrato solo ...

Perché sulla legge sul copyright Di Maio ha preso un’altra bufala : Roma. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è messo su Facebook, l’altroieri, per commentare l’approvazione della direttiva europea sul copyright da parte del Parlamento di Strasburgo. Forse malconsigliato, forse poco aggiornato, forse un po’ troppo sensibile alla propaganda antieuropea, Di Maio è

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “O è nella legge di bilancio o c’è un grave problema per questo governo” : “Il Reddito di cittadinanza deve entrare nella legge di bilancio. O c’è oppure c’è un grave problema per questo governo. Noi lo facciamo, agli italiani abbiamo fatto una promessa”. La parole sono quelle del vicepremier M5s Luigi Di Maio che, dopo le ultime indiscrezioni sulle tensioni con l’alleato di governo del Carroccio in tema di interventi economici, ha ribadito che i grillini non intendono accettare ...

Di Maio : serve una legge per garantire che gli editori siano puri : Roma, 10 set., askanews, - 'L'operazione di discredito verso questo governo continua senza sosta. Gli editori dei giornali hanno le mani in pasta ovunque nelle concessioni di Stato: autostrade, ...

Negozi - Di Maio : entro l’anno legge su stop alle aperture domenicali. Gdo : «40-50mila posti a rischio» : Il vicepremier annuncia un Codice del lavoro in cui far confluire 14o leggi diverse e una «brutta sorpresa» nei prossimi giorni per Aspi al centro delle polemiche per le responsabilità nel crollo del viadotto Morandi a Genova...

