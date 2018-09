Di Maio | Ddl per tagliarne 345 parlamentari Sulle pensioni | 780 euro

Di Maio : accordo con la Lega - pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari : Con la Lega 'noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari' con '100 milioni di ...

Luigi Di Maio : "Pronto ddl per tagliare 345 parlamentari" : Con la Lega "noi ci capiamo sui fatti, stamattina abbiamo fatto una riunione e la settimana prossima presentiamo una proposta di legge costituzionale per tagliare 345 parlamentari". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Dimartedì su La7. Si otterrano così, ha aggiunto, risparmi per 100 milioni di euro l'anno."Abbattere il debito pubblico è un impegno che prendiamo, ma una legge di bilancio non si fa per ridurre il ...

Marco Travaglio su ddl Anticorruzione è diretto su Di Maio : “Ha ragione!” : “Una volta tanto, ha ragione Di Maio” definendo “rivoluzionario” il disegno di legge “Spazza-ladri” presentato dal ministro della Giustizia Bonafede. Così scrive Marco Travaglio nel suo editoriale. Marco Travaglio scrive che Alfonso Bonafede è il primo guardasigilli che da trent’anni a oggi che “non è stato scelto da B., non è amico di B. e non lavora per B.&C”.Il direttore apprezza le misure contenute nel ddl Anticorruzione, e cita le ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “Norme sulla trasparenza si applicano sia a partiti sia a donazioni. Niente più privacy” : “Il tema è molto semplice: le norme che riguardano la trasparenza si applicano sia ai partiti sia alle fondazioni. Se tu fai una donazione a una forza politica non puoi più avvalerti della privacy: questo principio ci consentirà finalmente di capire come mai negli anni abbiamo visto dei comportamenti anti-cittadino. Molto spesso i cittadini si sono chiesti come mai si trovassero milioni di euro per i grandi poteri e non per i diritti ...

Di Maio : "DDL Spazza Corrotti è una manovra economica mascherata" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, oggi alle prese con il tavolo sull'Ilva, ha avuto anche il tempo di fare delle dichiarazioni su un disegno di legge che sarà presentato domani in Consiglio dei Ministri: quello ribattezzato "Spazza Corrotti", ossia un DDL contro la corruzione di cui si sta occupando il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Di Maio oggi ha detto ai giornalisti che lo aspettavano ...

Luigi Di Maio annuncia il ddl anticorruzione : “Introdurremo l’agente provocatore e il daspo a vita per i corrotti” : Luigi Di Maio annuncia che a breve il ddl anticorruzione passerà al vaglio del parlamento. Tra i provvedimenti proposti figurano l'introduzione del daspo a vita per i corrotti e dell'agente provocatore nelle indagini sulla pubblica amministrazione. "Tutti devono sapere che ci si può fidare nel nostro Paese, che si può investire senza il timore di essere danneggiati da chi usa la corsia preferenziale della corruzione", ha dichiarato il ...

Ddl anticorruzione - Di Maio : “È in arrivo con tutte le norme attese da anni. Sì a daspo e agente sotto copertura” : “Il disegno di legge anticorruzione è in arrivo e conterrà norme aspettate per anni e non fatte perché la politica aveva paura di farle. Dentro ci sono tutte le nostre grandi battaglie, dal daspo per i corrotti all’agente sotto copertura. Toglieremo le mani dalla marmellata a tanti furbi coperti da altri governi”. Lo ha annunciato il ministro per il Lavoro Luigi Di Maio, intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto ...

Di Maio : depositato in Senato ddl per taglio sulle pensioni d'oro : Roma,, askanews, - Il disegno di legge sulle pensioni d'oro è stato "depositato in queste ore in questo ramo del Parlamento" e "mira a eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...