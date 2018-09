Di Maio aumenta il pressing su Tria | ' Deve trovare le risorse'

Legge stabilità : Di Maio e Salvini - “Iva non aumenta”/ Ultime notizie Manovra - opposizione all'attacco : Legge di stabilità, aumento Iva? Di Maio e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:31:00 GMT)

LEGGE STABILITÀ - DI Maio : “IVA NON AUMENTA”/ Ultime notizie Manovra : bonus Renzi resta - ma a una condizione : LEGGE di STABILITÀ, aumento Iva? Di MAIO e Salvini non ci stanno, ma Tria ha un piano per avvicinare le posizioni di M5s e Lega all'Unione europea. Il piano del ministro dell'Economia(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:29:00 GMT)

[L'intervista] Al Pd piace il decreto Di Maio sul lavoro. "Ma senza aiuti alle imprese aumenta la disoccupazione" : Il nodo è come si riparte in un mondo completamente cambiato, con due partiti come lega e M5S che hanno oltre il 50% nel paese e come si ricostruisce il campo dei riformisti in Italia. E questo lo si ...

DECRETO DIGNITÀ/ Di Maio sbaglia bersaglio e aumenta la precarietà : Il DECRETO DIGNITÀ penalizza in maniera piuttosto evidente il lavoro somministrato e non combatte la vera precarietà, che anzi diventa così strutturale. LUIGI DEGAN(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Le sviste di Di Maio tra Ilva e Centri per l'impiego, di G. SabellaREDDITO DI CITTADINANZA/ Ecco il primo step per realizzare la promessa M5s, di G. Palmerini