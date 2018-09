Di Maio attacca Tria : un ministro serio trova i soldi : Un ministro serio deve trova re le risorse per rispondere ai bisogni dei cittadini più in difficoltà. Il giorno dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, Luigi Di...

"Non ne azzecca una" - Renzi attacca Di Maio : "E niente. Di Maio proprio non ce la fa, non ne azzecca una . Ma con tutto lo staff super pagato che ha creato da quando è al Governo, possiamo incaricare uno che controlli che non faccia gaffe? È pur ...