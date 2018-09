Di Maio : «Accordo con la Lega - pronto il ddl per tagliare 345 parlamentari» E su Tria : «Pretendo trovi le risorse» : Secondo il vicepremier 5stelle consentirà di risparmiare 100 milioni l’anno. La presentazione è prevista per la prossima settimana

Ilva - nel referendum tra i lavoratori vince il sì all’accordo col 93%. Di Maio : “Miglior risultato nelle peggiori condizioni” : I dipendenti dell’Ilva hanno approvato l’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 6 settembre presso il Ministero dello Sviluppo Economico, tra le organizzazioni sindacali e Arcelor-Mittal. Lo annuncia un comunicato di Fim, Fiom e Uilm che riporta il risultato schiacciante: 93% dei lavoratori ha detto “sì” all’accordo, dopo una settimana di assemblee, 44 in totale, che hanno coinvolto circa 14.000 lavoratori del gruppo ...

Landini ad HuffPost : "Calenda faceva il sindacalista - Di Maio ha fatto il ministro. Ma l'accordo su Ilva è merito nostro" : "Di Maio ha fatto il ministro sull'accordo Ilva, non come quello precedente [Carlo Calenda, ndr] che ha cercato di sostituirsi al sindacato, facendo lui degli accordi e chiedendo a noi di dire di sì". Maurizio Landini è felice per come i lavoratori dell'Ilva abbiano accolto l'accordo tra i sindacati e Arcelor Mittal, il colosso siderurgico. Il plebiscito referendario ottenuto a Cornigliano (Genova) e Novi Ligure è stato ...

Ilva - Landini : “Accordo? Miglior risultato possibile. Di Maio ci ha sostenuti. Con Calenda erano previsti licenziamenti” : “Ilva? Con questo accordo siamo di fronte a un fatto nuovo: non solo si garantisce l’occupazione, perché non ci sono licenziamenti e si mantengono sia i diritti salariali, sia l’art. 18. Ma l’accordo prevede anche più di 4 miliardi di investimenti”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, sull’accordo Ilva. “L’accordo sindacale” – aggiunge – “sindacale non ha tentato di tutelare ...

Crollo ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizzeremo Autostrade - trovato accordo con Salvini” : Tornando a parlare della nazionalizzazione della rete autostradale italiana, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Ci sono due possibilità: o tornano ad Aspi - ed è da pazzi - oppure ci facciamo colonizzare. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato e per due ragioni: meno pedaggi e tutti i soldi dei pedaggi li mettiamo nella manutenzione invece che nelle tasche di Benetton".Continua a leggere

Tap - Di Maio : "M5s resta contrario"/ Ultime notizie gasdotto : "Non c'è accordo con Lega - ma lo troveremo" : Tap, Di Maio: "M5s resta contrario. Non c'è accordo con Lega, ma lo troveremo". Le Ultime notizie sul progetto per il gasdotto.

"Di Maio con l'accordo Ilva in mano torna dai padroni. L'intervista al Sole 24 è un capolavoro di captatio benevolentiae verso i poteri ... : La svolta pentastellata arriva un anno dopo il viaggio di Di Maio in Usa, viaggio non di piacere ma per accreditarsi verso i padroni del mondo come forza responsabile, non a caso il Governo Trumpista ...

Ilva - Di Maio : 'Andrò a Taranto - ci metto la faccia sull'accordo' : "Nei prossimi giorni andrò a Taranto per parlare con tutti i cittadini perché ci metto la faccia e mi prendo tutte le mie responsabilità. Di meglio non si poteva fare. Serve una legge sulla ...

Ilva - Marcegaglia : “Calenda aveva fatto un buon lavoro - accordo di Di Maio è positivo” : “Calenda aveva fatto un buon lavoro. È importante che si sia trovato un accordo e ciò che hanno fatto governo e sindacati è positivo”. È il commento di Emma Marcegaglia, dal Forum Ambrosetti, sull’accordo raggiunto tra il ministro del lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ArcelorMittal e i sindacati sull’Ilva di Taranto. L'articolo Ilva, Marcegaglia: “Calenda aveva fatto un buon lavoro, accordo di Di Maio ...

Ilva : Di Maio ottiene il sì dei sindacati all'accordo con Arcelor Mittal : 2 Ilva, storica industria leader nel settore siderurgico, finalmente vede uno spiraglio per il suo futuro. Dopo una riunione durata [VIDEO] per tutta la notte, in cui si sono confrontati il ministro delle Attivita' produttive Luigi Di Maio, Arcelor Mittal e i rappresentanti dei lavoratori, sembra finalmente profilarsi all'orizzonte un accordo definitivo fra la nuova proprieta' e le parti sociali. Ilva: cosa prevede l'accordo Il ...

L'accordo sull'Ilva ottenuto da Di Maio ha soddisfatto tutti. Anche Calenda : Una vera e propria trattativa-fiume di 18 ore al termine della quale sindacati e ArcelorMittal hanno trovato L'accordo sull'Ilva. Un tavolo iniziato ieri e terminato oggi pomeriggio con tanto di ...