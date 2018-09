Di Francesco | ' Lo sputo di Douglas Costa? Mio figlio è stato un grande uomo'

Roma - Di Francesco : "Bisogna ritrovare l'entusiasmo. Lo sputo di Douglas Costa? Sono orgoglioso di mio figlio" : Come da filosofia calcistica, Eusebio Di Francesco va all'attacco anche al Bernabeu, vigilia della grande sfida con il Real Madrid, riferendosi alle critiche recenti su una Roma confusa e deludente: '...

Douglas Costa - squalifica di 4 giornate per lo sputo a Di Francesco : Il brasiliano salterà il big match Juventus-Napoli e tornerà a disposizione di Allegri il 20 ottobre

Douglas Costa - stop di quattro gare per lo sputo a Di Francesco : Roma, 18 set., askanews, - Douglas Costa è stato squalificato per quattro giornate per lo sputo a Federico Di Francesco nei minuti finali della sfida all'Allianz Stadium. La decisione del giudice ...

Sputo a Di Francesco - 4 giornate di squalifica per Douglas Costa : Torino - La stangata era attesa e il giudice sportivo non ha fatto sconti: sono 4 le giornate di squalifica per Douglas Costa, che dunque salterà l'atteso Juve-Napoli del 29 settembre e tornerà solo ...

Sputo a Di Francesco - quattro turni a Douglas Costa : Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per quattro giornate il giocatore della Juventus Douglas Costa per lo Sputo a Di Francesco nel finale della gara con il Sassuolo. Il giudice sportivo ...

Juventus - 4 turni a Douglas Costa per lo sputo a Di Francesco : TORINO - Il giudice sportivo ha squalificato Douglas Costa per 4 turni dopo lo sputo a Federico Di Francesco che aveva portato l'arbitro Chiffi a espellerlo, con l'ausilio del Var, nel finale della ...

Douglas Costa squalificato per quattro giornate dopo lo sputo a Di Francesco : quattro giornate di stop per Douglas Costa. È la decisione del giudice sportivo dopo la follia del brasiliano di domenica scorsa, nel corso della sfida tra la Juventus e il Sassuolo, conclusa con lo ...

Sputo di Douglas Costa - ora parla Di Francesco : 'Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!'. La prima ...

Squalifica Douglas Costa : ecco la stangata del giudice sportivo dopo lo sputo a Di Francesco : Il giudice sportivo ha deciso: 4 turni di Squalifica per Douglas Costa dopo lo sputo a Di Francesco durante Juventus-Sassuolo dopo ore di attesa per i tifosi della Juventus e per Douglas Costa, arriva l’ufficialità della decisione sulla Squalifica del giudice sportivo ai danni dell’ala destra bianconera. Saranno 4 le giornate di Squalifica per il brasiliano della rosa di Allegri, che durante il match tra Juventus e Sassuolo si ...

Douglas Costa - quattro turni di squalifica per lo sputo a Di Francesco jr : Gesto deplorevole, per il quale Douglas Costa è stato severamente condannato da tutto l'ambiente Juve, Allegri in primis: "Ha sbagliato e verrà multato", e dal mondo social, che lo ha duramente ...

GOMITATA E SPUTO DI DOUGLAS COSTA - LA SENTENZA/ Attesa per la squalifica - Di Francesco “Non l’ho insultato” : GOMITATA e SPUTO di DOUGLAS COSTA, la SENTENZA. 6 giornate di squalifica per l’espulsione? Decide la prova tv e da quanto ha refertato il direttore di gara Chiffi(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Sputo Costa - ora parla Di Francesco : ANSA, - BOLOGNA, 18 SET - "Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e ...

Sputo di Douglas Costa - Di Francesco : "Insulti razzisti? Invenzioni - pretendo rispetto" : Il centrocampista del Sassuolo respinge le accuse di razzismo apparse sul web dopo l'enigmatico post del brasiliano: "Non sai cosa mi ha detto"

Douglas Costa dopo lo sputo a Di Francesco : 'Non sapete cosa mi ha detto' : Roma, 17 set., askanews, - 'Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto... ma poco male...chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho ...