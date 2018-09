Di Biase | increscioso fatto a Rebibbia | no a minori in carcere

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – “Quanto e’ avvenuto stamattina neldie’ ungravissimo e scioccante. Ho chiesto di ascoltare al piu’ presto in VII Commissione- Sanita’, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare- il Garante dei detenuti e il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio. Mi auguro si apra presto un dibattito serio sulla presenza deinelle carceri. Le istituzioni hanno il dovere di difendere e tutelare la vita dei”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Pd Michela Di. L'articolo Di, no ainproviene da RomaDailyNews.