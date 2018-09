Deutsche Bank | la mina del clearing sulla «grande fuga» da Londra

FINANZA/ Deutsche Bank e CommerzBank affondano - ma nessuno dice niente : Deutsche Bank e CommerzBank vivono un momento di forte difficoltà e si parla anche di una loro fusione. Rischia di rimetterci tutto il sistema bancario europeo. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 06:03:00 GMT)FINANZA/ Il trucco della Germania per tenere alto lo spread con l'Italia, di G. Passali10 ANNI DOPO LEHMAN/ I colpevoli del crac fanno ancora danni, di C. Foster

Effetto Brexit : Ubs se ne va - Deutsche Bank ci pensa : Ubs ha deciso, trasferirà il suo quartier generale da Londra a Francoforte . La banca privata svizzera dopo la prevista uscita dall'Ue della Gran Bretagna, cambia sede. Sergio Ermotti, amministratore ...

Cinesi in fuga da Deutsche Bank : in vendita il 7 - 6% : Cinzia Meoni Altra giornata da dimenticare per Deutsche Bank che perde il suo maggiore azionista Hna. Il titolo ha chiuso la seduta a 9,6 euro, in calo dell'1,6% e da inizio anno perde il 40% circa. ...

SCENARIO/ I guai nascosti di Deutsche Bank preparano la crisi dell'Ue : Si è aperto il forum Ambrosetti, la cui celebrazione del neoliberismo trionfante fa da pauroso contraltare a un'Europa in pezzi. Il nodo di Italia e Germania. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:01:00 GMT)

Azioni Deutsche Bank escluse dall'indice Eurostoxx 50 : è un nuovo assist per andare short? : Come dire, la cacciata dall'Eurostoxx 50 è oramai avvenuta ma l'istituto sarà sempre impegnato a perseguire la politica di rafforzamento e risanamento in atto. Apri un conto demo GRATUITO e ...

