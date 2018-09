: Detenuta in #carcere a #Rebibbia tenta di uccidere 2 figli, uno è morto - Agenzia_Ansa : Detenuta in #carcere a #Rebibbia tenta di uccidere 2 figli, uno è morto - MediasetTgcom24 : Roma, detenuta di Rebibbia tenta di uccidere i figli: uno è morto #rebibbia - fattoquotidiano : Rebibbia, detenuta tenta di uccidere i suoi due figli: uno è morto, l’altro è grave -

Unadel carcere romano di Rebibbia hato dii suoi due, uno èe l'altro è ferito gravemente. Li avrebbe lanciati giù per due rampe di scale della sezione nido del penitenziario, dove sono ospitati bimbi fino a 3 anni. La donna ha 30 anni ed era in carcere per reati di droga. E'ilo più piccolo, 4 mesi. L'altro, 2 anni, è ricoverato in gravi condizioni al Bambino Gesù.(Di martedì 18 settembre 2018)