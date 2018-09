Dazi | Coldiretti | anche il falso Marsala cinese nella black list

Dazi - Coldiretti : da Trump 4 - 7 miliardi di dollari agli agricoltori USA : Gli agricoltori statunitensi riceveranno sostegni per 4,7 miliardi di dollari come aiuto per compensare le perdite provocate dalla guerre commerciali che sono scaturite dall’applicazione dei Dazi. Lo rende noto la Coldiretti nel commentare le misure annunciate dal Dipartimento dell’agricoltura USA dalle quali si evidenzia che, di queste risorse, pagamenti per 3,6 miliardi saranno assegnati ai coltivatori di soia particolarmente penalizzati nelle ...

Dazi - Coldiretti : con lo stop di Cina +283% sbarchi di Soia dagli Usa in EuropaSBARCHI SOIA USA IN EUROPA : L’Unione Europea ha aumentato del 283% le importazioni di SOIA statunitense duramente colpita dalle ritorsioni cinesi scattate dopo le prime misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti del gigante orientale. E’ quanto afferma la Coldiretti nel rendere noti i dati del primo report della Commissione Europea dal quale si evidenzia che stanno già avvenendo le maggiori importazioni di SOIA dagli USA previste dalla tregua sancita dall’incontro tra ...

Dazi - Coldiretti : +260% di import di olio tunisino - stop alle concessioni : “E’ in atto una vera invasione di olio di oliva dalla Tunisia con un aumento record del 260% delle importazioni nel 2018 rispetto allo scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della visita in Sicilia del Vice premier Di Maio che ha annunciato l’intenzione di “rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio”. “L’Unione Europea – sottolinea la Coldiretti – deve respingere ...

Dazi - Coldiretti : fuorilegge un prodotto importato su 5 : “Al di là delle dimensioni politiche del caso e della consueta scompostezza e rumorosità del Presidente Usa Donald Trump, è indubbio che le scelte del leader statunitense hanno almeno il merito di accendere un faro sulla natura, le conseguenze e le responsabilità di chi ha guidato finora il processo di globalizzazione sul nostro pianeta, del ruolo dei grandi conglomerati economici sovranazionali, degli Stati e dell’Unione Europea“: è ...

Dazi - Coldiretti : “Con la guerra Usa alle olive a rischio 4.1 miliardi del made in Italy” : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea compreso quelle made in Italy che hanno raggiunto il record 4,1 miliardi di euro nel 2017 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 6%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare con preoccupazione la decisione ...

Dazi : Coldiretti - escalation impatta anche su quotazioni prodotti agricoli : ... definite inaccettabili e dannose non solo per la Cina ma anche per la stessa economia americana. Un'escalation che sconvolge non solo i mercati finanziari ma anche quelli delle materie prime, con le ...

Coldiretti : l’escalation dei Dazi coinvolge anche il mercato delle materie prime - dal mais alla soia : Non solo il mercato finanziario ma anche quello delle materie prime sono sconvolti con le quotazioni dei principali prodotti agricoli dal mais alla soia in discesa sull’onda delle preoccupazioni per l’escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina. E’ quanto emerge dal monitoraggio sull’andamento della quotazioni al mercato future Chicago Board of trade, un punto di riferimento mondiale per i prodotti agricoli di base, in occasione ...

Dazi - Coldiretti : +300% del Made in Italy in Qatar - patto con gli sceicchi : Le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori in Qatar sono letteralmente quadruplicate nell’arco degli ultimi dieci anni fino a raggiungere il valore record di 36 milioni di euro. E’ quanto emerge da una analisi ella Coldiretti in occasione della visita nel Paese arabo di una delegazione ufficiale dall’Italia per rafforzare la cooperazione nei campi dell’agricoltura, della produzione di bestiame e della distribuzione di cibo. Il ...