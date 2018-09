Dazi | Cina | ' contromisure' a mossa Usa da 200 mld

Donald Trump annuncia nuovi Dazi alla Cina per 200 miliardi : Donald Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la metà dell'import di tutti i beni cinesi negli Stati Uniti. Le nuove tariffe scatteranno a fine settembre e, senza un accordo, si inaspriranno ulteriormente da gennaio 2019.Continua a leggere

Trump : nuovi Dazi alla Cina per 200mld : 1.20 L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti made in China per un valore di 200mld di dollari,pari a circa la metà dell'import di tutti i beni cinesi negli Usa.Lo rende noto la Casa Bianca. Le nuove tariffe scatteranno alla fine di settembre del 10% fino alla fine dell'anno,quando aumenteranno al 25% se non si troverà un accordo.Con la nuova stangata sale a 505mld di dollari l'ammontare di ...

