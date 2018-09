Darren Criss vince agli Emmy 2018 per il suo Cunanan in American Crime Story | le lacrime

optimaitalia

: Ah ovviamente Darren Criss ha vinto e lo adoro, ma Benedict in Patrick Melrose era perfetto - thenotableloser : Ah ovviamente Darren Criss ha vinto e lo adoro, ma Benedict in Patrick Melrose era perfetto - OptiMagazine : #ACS #DarrenCriss vince agli #Emmy2018 per il suo Cunanan in American Crime Story: le lacrime di Lea Michele e la d… - nonlhocapeeta : DARREN CRISS HA VINTO L’EMMY AAAAAAAAAH AIUTO PETER DINKLAGE IO NON CE LA FACCIO PURE GAME OF THRONES VOI MI UCCIDETEEEE -

(Di martedì 18 settembre 2018) Tante emozioni percosì come per tutti quelli che lo amano da sempre e che hanno lavorato e creduto in lui. Sin dal primo momento in cui è apparso sugli schermi nel suo Andrewtutti sapevano che sarebbe arrivato sul palco di Los Angeles da vincitore. Il suo essere intenso, folle, quasi stregato nei panni dell'assassino di Gianni Versace inlo ha reso grande e ha segnato una svolta nella sua carriera.I suoi ringraziamenti hanno commosso tutti e soprattutto una persona speciale che lo segue e lo sostiene da anni, sin dal loro primo incontro sul set di Glee. Naturalmente stiamo parlando della tenera Lea Michele che fermando questo momento con il suo telefonino si è mostrata in laper l'amico al quale dedica un breve messaggio su Twitter: "Al mio folle e talentuoso amico @Congratulazioni, sono così orgogliosa di ...