Dal 28 al 30 settembre Milano si tinge di verde

Ghost Recon Wildlands : il weekend gratuito parte Dal 20 settembre : Ubisoft ha annunciato il weekend gratuito di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands che si terrà dal 20 al 23 settembre su PS4, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, che include Xbox One X, e su PC Windows. Durante il weekend gratuito i giocatori avranno accesso a tutti i contenuti del gioco base, oltre che al PvP Ghost War e a speciali missioni PvE a tema. Coloro che sono interessati ad acquistare il gioco dopo il weekend gratuito potranno ...

Shark 3D/ Su Canale 20 il film di Kimble RenDall (oggi - 18 settembre 2018) : Shark 3D, il film d'azione in onda su Canale 20 oggi, martedì 18 settembre 2018. Nel cast: Xavier Samuel, Sharni Vinson, alla regia Kimble Rendall. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:01:00 GMT)

Segnali Dal futuro/ Su Italia 1 il film di Alex Proyas (oggi - 18 settembre 2018) : Segnali dal futuro, il film thriller in onda su Italia Uno oggi, martedì 18 settembre 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne, alla regia Alex Proyas. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:58:00 GMT)

Dal 21 settembre Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in “Love and peace” disco e tour : Milano. “Vogliamo riprenderci il nostro passato e stabilire chi siamo oggi: abbiamo voglia di dire parole emozionanti per fare emozionare”.

Una pallottola nel cuore 3 riparte Dall’omicidio di Enrico : anticipazioni 25 settembre : La prima puntata di Una pallottola nel cuore 3 è partita alla grande con un importante risultato nella gara degli ascolti, poco superiore al 22% di share, e un ottimo Gigi Proietti tornato a vestire i panni di Bruno. Il giornalista torna in onda a cinque anni dall'intervento che gli ha portato via la "pallottola" che aveva nel cuore ma con un caso importante che segnerà la trama orizzontale di questa stagione ovvero la morte di Enrico. Una ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate settimana Dal 23 al 29 settembre 2018 : Ultima settimana di programmazione di settembre 2018 per la soap tedesca Tempesta d’amore, cosa dobbiamo attenderci? Le anticipazioni sugli episodi trasmessi da domenica 23 a sabato 29 settembre 2018 mostrano la disponibilità di Christoph al finanziamento di Paul, c’è però una condizione, quale sarà? Alicia in un primo momento non accetta ricatti, ma poi per amore del fratello cambierà la sua opinione. Scendiamo nel ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 18 settembre : Dalla cronaca al gossip - nuove accuse in studio? : Pomeriggio 5 torna in onda oggi dopo l'ottimo 18% di share di ieri senza la concorrenza, quali saranno i temi della puntata e quali gli ospiti? Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:34:00 GMT)

Live Cinema Festival : Dal 20 al 23 settembre a Palazzo delle Esposizioni le migliori performance audio visual internazionali : Roma – Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale completamente gratuita che porta nella Capitale le più innovative performance Live di spettacoli audio visual. Dal 20 al 23 settembre torna la V° edizione del Live Cinema Festival: 11 nazioni coinvolte, 8 Live Cinema performance inedite o presentate per la prima volta ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 24 al 28 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018: Estremamente in ansia per il messaggio che Vera gli ha lasciato in segreteria, Roberto Ferri si precipita a casa della ragazza. Niko e Susanna devono prepararsi per la prova orale del concorso, ma un imprevisto vanifica i loro piani e li costringe a rimettersi in discussione… Angosciata dai sensi di colpa, Vera sembra in procinto di assumersi le ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni e trame puntate Dal 24 al 28 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018: Luca Spinelli è stato riconosciuto da un suo vecchio amico, Elio Sermoneta, che ora vorrebbe convincerlo a rinunciare alla vendetta contro i Guarnieri. Umberto e Adelaide cercano di scoprire cosa si nasconde dietro alla generosa donazione di Luca. Nicoletta crolla di fronte all’appassionata dichiarazione di Riccardo, ma suo padre Luciano ...

Un posto al sole anticipazioni - puntate e trame Dal 24 al 28 settembre 2018 : Eccoci giunti all’ultima settimana di settembre 2018 per quanto riguarda le anticipazioni della soap Italiana Un posto al sole. Un messaggio di Vera rabbuierà Ferri, mentre Niko insieme a Susanna sono sotto pressione dai suoceri. Ferri affronterà Morace. Un posto al sole, anticipazioni trama puntate settimanali: un messaggio preoccupante Siamo pronti a darvi le anticipazioni di Un posto al sole, la soap tutta italiana che ha superato le ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate Dal 24 al 29 settembre 2018 : Liam scopre il segreto di Steffy : Cosa accadrà in Beautiful secondo le anticipazioni settimanali? Nelle puntate in onda fra il 24 e il 29 settembre 2018 su Canale 5 i telespettatori dell’amatissima soap opera americana vedranno i Forrester festeggiare il Natale in totale serenità in attesa di nuovi sconvolgimenti. Liam scoprirà infatti che Steffy ha fatto il test di paternità per scoprire chi fosse il padre del bebè che porta in grembo. Il giovane chiederà spiegazioni alla ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 24 al 29 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Leonor decide di pubblicare il racconto di Tirso in tiratura limitata, giusto qualche copia da vendere al chiosco di Fabiana e da mandare in visione ad alcuni editori. Antoñito convince un altro uomo d’affari ad affidargli i propri soldi con la promessa di farli fruttare speculando in borsa; è chiaro però che sta nascondendo qualcosa, perché chiede a Felipe ...