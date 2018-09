Crollo ponte Morandi | Toti | ' Nome commissario non c' è ancora'

Genova - ecco il super camion che potrebbe aver provocato il definitivo Crollo del ponte : Genova, ecco il super camion che potrebbe aver provocato il definitivo crollo del ponte. Nelle immagini della polizia, che la procura sta vagliando, ci vede il tir che trasportava un carico ...

Sul Crollo del ponte Morandi a Genova si allarga l’ombra del depistaggio : La Finanza si è presentata oggi nella sede dell’istituto Ismes/Cesi di Milano cercando di ricostruire con nuovi approfondimenti uno dei passaggi fin qui più oscuri registrati nell’inchiesta sul disastro d’un mese fa--Hanno sequestrato memorie dei computer, duplicato il contenuto dei telefoni, condotto nuovi interrogatori. E il sospetto, che ha preso corpo negli ultimi giorni, è che sul crollo del ponte Morandi, 43 vittime il 14 agosto, sia ...

"Il Crollo del ponte di Morandi - squaderna sotto gli occhi di tutti la necessità di un Piano nazionale di ricostruzione di gran parte delle ... : Uno dei paradossi più eclatanti della Sinistra sociale e politica - Partito e Sindacato - di tutta la stagione delle privatizzazioni, è che mentre si persegue lo smantellamento dell'economia mista, ...

Crollo ponte MORANDI - TESI CHOC : “CAMION ACCIAIO TROPPO PESANTE”?/ Genova - nuove perquisizioni della GdF : Camionista giù dal PONTE MORANDI: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La TESI CHOC della procura: il suo camion "causa" del CROLLO?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:18:00 GMT)

Crollo ponte : sfollati dal 14 agosto - oggi sposi : ANSA, - GENOVA, 17 SET - sfollati dal 14 agosto, da oggi sposi. Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, a Genova, piena zona rossa del ponte Morandi, oggi si sono uniti in ...

Crollo ponte Morandi - tesi choc : “camion acciaio troppo pesante”?/ Genova - monito Mattarella e tir miracolato : Camionista giù dal ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La tesi choc della procura: il suo camion "causa" del Crollo?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Crollo Genova - Mattarella : Crollo ponte tragedia inaccettabile : Roma, 17 set., askanews, - 'Ho appena incontrato i compagni di scuola dei ragazzi morti nel crollo del ponte di Genova. I banchi vuoti dei loro amici sono il simbolo più doloroso di quella tragedia ...

Tesi choc Crollo ponte Morandi : “causa camion acciaio troppo pesante”?/ Genova - ma le responsabilità restano : camionista giù dal ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La Tesi choc della procura: il suo camion "causa" del crollo?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Sfollati dopo il Crollo di ponte Morandi - Andrea e Daniela sposi : “Un simbolo di rinascita” : "Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri Sfollati e per i parenti delle vittime" hanno spiegato Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, due degli Sfollati dopo i crollo del ponte Morandi a Genova e oggi convolati a nozze nel capoluogo ligure.Continua a leggere

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone - Toninelli : 'Ignobile che i lavoratori di Autostrade paghino per ... : La bandiera di #Genova posizionata dai Vigili del Fuoco su #ponteMorandi vale più di mille parole. Quando i VVF ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui è iniziata l'installazione dei ...

“CAMION DI ACCIAIO TROPPO PESANTE” CAUSA Crollo ponte MORANDI?/ Genova - tesi choc sul tir ‘miracolato’ : Camionista giù dal PONTE Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La tesi choc della procura: il suo camion "CAUSA" del CROLLO?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:50:00 GMT)

Crollo ponte Morandi - perquisizioni al Politecnico di Milano e al Cesi - : Guardia di finanza negli uffici dell'università e della società che nel 2016 fece lo studio sullo stato del viadotto. Gli investigatori, poi, starebbero valutando l'ipotesi che a dare il colpo di ...

Crollo ponte Morandi - perquisizioni a Politecnico e Cesi : La guardia di finanza sta acquisendo materiale cartaceo e informatico e le memorie di telefonini e computer. Sul fronte ricostruzione, ancora attesa per il nome del commissario e i tempi di realizzazione. Conte: "Vogliamo stupirvi"

Ponte Morandi - il passaggio di un grosso tir potrebbe aver innescato il Crollo : Si susseguono le ipotesi sul crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto scorso, una tragedia immane che ha causato 43 morti e centinaia di sfollati. Le indagini procedono. Attualmente vi sono circa 60 indagati per il collasso del viadotto, tra cui anche la società concessionaria Autostrade per l'Italia. E nel frattempo, pare che si stia capendo di più anche sulle cause del crollo. L'ultima ipotesi presa in considerazione dagli ...