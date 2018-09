Crollo di ponte Morandi | vertice a Roma

Crollo ponte : sfollati dal 14 agosto - oggi sposi : ANSA, - GENOVA, 17 SET - sfollati dal 14 agosto , da oggi sposi . Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, a Genova, piena zona rossa del ponte Morandi, oggi si sono uniti in ...

Sfollati dopo il Crollo di ponte Morandi - Andrea e Daniela sposi : “Un simbolo di rinascita” : "Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri Sfollati e per i parenti delle vittime" hanno spiegato Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, due degli Sfollati dopo i crollo del ponte Morandi a Genova e oggi convolati a nozze nel capoluogo ligure.Continua a leggere

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone - Toninelli : 'Ignobile che i lavoratori di Autostrade paghino per ... : La bandiera di # Genova posizionata dai Vigili del Fuoco su # ponte Morandi vale più di mille parole. Quando i VVF ci hanno chiesto di poterlo fare, nel giorno in cui è iniziata l'installazione dei ...

Ponte Morandi - il passaggio di un grosso tir potrebbe aver innescato il Crollo : Si susseguono le ipotesi sul crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto scorso, una tragedia immane che ha causato 43 morti e centinaia di sfollati. Le indagini procedono. Attualmente vi sono circa 60 indagati per il collasso del viadotto, tra cui anche la società concessionaria Autostrade per l'Italia. E nel frattempo, pare che si stia capendo di più anche sulle cause del crollo. L'ultima ipotesi presa in considerazione dagli ...