Credit Suisse migliora nettamente stime Pil svizzero 2018

Credit Suisse : raddoppia utile in 2° trim. a 647 mln franchi/Rpt : Roma, 31 lug. (AdnKronos/ats) – La ristrutturazione di Credit Suisse continua a dare i suoi frutti: nel secondo trimestre la grande banca svizzera ha più che raddoppia to l’ utile netto, a 647 milioni di franchi (+114% rispetto allo stesso periodo del 2017). Anche l’afflusso netto di capitali è stato positivo. Le prospettive per il resto dell’esercizio sono però caute. L’ utile ante imposte (Ebt) è cresciuto ...

La Ferrari non andrà fuoristrada Le rassicurazioni del Credit Suisse : Chi ha investito nel titolo Ferrari può stare tranquillo. La Rossa di Maranello non andrà fuoristrada , almeno secondo un report del Credit Suisse , pubblicato da Affaritaliani.it, sul gioiello del gruppo Fca a seguito del passaggio di consegne forzato tra Sergio Marchionne... Segui su affaritaliani.it

Tenaris in fondo al FTSE Mib dopo la bocciatura di Credit Suisse : Teleborsa, - Giornata pesante a Piazza Affari per il titolo Tenaris, che passa di mano in perdita del 3,94% risultando tra i peggiori del paniere FTSE Mib. A far scattare le vendite ha contribuito ...