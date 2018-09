Così abbiamo detto addio ai furbetti del tesserino grazie alle impronte

“Li abbiamo trovati Così”. In vacanza insieme - l’orrore per questa famiglia : Doveva essere una gita divertente e spensierata, un modo per passare del tempo insieme lontani dagli stress e dalle fatiche della vita quotidiana e divertirsi all’aria aperta. E invece l’avventura si è improvvisamente trasformata in una tragedia assurda, un dramma che ha distrutto per sempre una famiglia intera. A raccontare quanto accaduto è la testata inglese Daily Mail: una gita in canoa si è trasformata improvvisamente in ...

“Ne abbiamo fatte di porcherie…”. Il prefetto parlava Così dei migranti - è bufera : Neanche il tempo di ricevere la nomina da parte del ministro dell’Interno Matteo Salvini e si è subito trovata nell’occhio del ciclone. Colpa di quelle frasi intercettate in passato che sono tornate di strettissima attualità e scatenato un’aspra polemica, rilanciate dai giornali proprio in queste ore. A finire nell’occhio del ciclone il neo prefetto di Bologna Patrizia Impresa, le cui conversazioni con il vice ai ...

La versione di Rose McGowan : “Così io e Rain abbiamo saputo della relazione tra Asia e Bennett” : Con questo lungo intervento Rose McGowan ha voluto esporre la sua versione dei fatti su come lei a la sua compagna Rain Dove siano venute a conoscenza della relazione tra Asia Argento e Jimmy Bennett. Proprio la Dove è la persona che ha diffuso tramite Tmz i documenti che confermerebbero il rapporto tra l’attrice italiana e l’attore americano....

La versione di Rose McGowan : "Così io e Rain abbiamo saputo della relazione tra Asia e Bennett" : Con questo lungo intervento Rose McGowan ha voluto esporre la sua versione dei fatti su come lei a la sua compagna Rain Dove siano venute a conoscenza della relazione tra Asia Argento e Jimmy Bennett. ...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Mi brucia perdere Così. Sul 2-1 abbiamo spento la luce' : Leonardo: "Bisogna acquisire mentalità e sicurezza" Presente a Napoli anche Leonardo, che ha parlato nel dopo partita ai microfoni di Sky Sport: "perdere così dopo un primo tempo giocato molto bene ...

Genova - non ti abbiamo mai amata Così : Genova, non ti abbiamo mai amato come stasera. Che ti vediamo livida di caldo, gialla nelle luci dei lampioni delle periferie. Ferita nei tuoi ponti, nell’orgoglio di sentirsi debole agli occhi del mondo. Genova che abbiamo reso città del dolore, dei fiumi che impazziscono, delle torri e dei ponti che crollano. Genova dove si può soltanto piangere. Non ti abbiamo mai amata tanto. Proprio di quell’amore che vuole abbracciare, baciare; ...

"Così in Calabria abbiamo sconfitto il caporalato" : Dopo le cronache recenti che hanno dato conto di 16 uomini, sfruttati per meno di 2 euro l'ora, rimasti vittime in Puglia della strada ma ancor prima di condizioni di lavoro disumane, dopo le critiche ...

'Così abbiamo salvato 87 migranti dalla morte' - Diario di bordo dalla Open Arms : "Chi salva una vita salva il mondo intero" e gli occhi di questi ragazzi lo confermano. Decimo giorno mercoledì 1 agosto, ore 10.30 Come sempre il giorno dopo è quello delle polemiche. abbiamo ...

Italia Under 19 - Plizzari : "Sconfitta immeritata - abbiamo due palle Così" : La rabbia e l'orgoglio. La rabbia per una coppa accarezzata e sfumata sul più bello, l'orgoglio per aver fatto parte di un gruppo che ha "dimostrato che cogl... ha sotto". Alessandro Plizzari saluta l'...

“Il tempo passa…”. Michelle Hunziker - Così non l’abbiamo davvero mai vista : Michelle Hunziker, oggi, ha una famiglia da ‘cartolina’. Viene questa impressione a guardare gli scatti social della svizzera più amata d’Italia in vacanza con le figlie piccole, Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. La family al momento è sul lago di Garda. Relax al massimo, ma Michelle deve aver avuto un attacco di nostalgia. Deve aver pensato al passato in questi giorni, quando era lei la piccola di casa tra ...

Meno ore al lavoro ma senza social network. ''Così abbiamo aumentato la produttività" : La ricetta sperimentata da un'azienda bavarese per la ricerca di lavoro online: 30 ore invece di 40 per i dipendenti ai quali però viene vitetato l'uso di cellulari, email e internet a uso personale. social e pausa pranzo sacrificati in nome del tempo libero

Il mostro del Circeo : ?«Così abbiamo sacrificato Rossella sul tavolo. Faceva freddo : violentata e ferita» : BELLUNO - «Eravamo una dozzina attorno a un tavolone, sprofondati nel buio. Tutti scalzi, indossavamo delle tuniche bianche con sopra cucita, in corrispondenza del cuore, una rosa rossa....