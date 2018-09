Corruzione e finanziamento illecito | la rete dei politici di Scarpellini | “Immobili

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) Bonifici e utilità per oltre 1 milione di euro. Il palazzinaro che concede favori e finanzia in maniera illecita le associazioni legate al politico di turno, pur di “oliare” la macchina e raggiungere i propri obiettivi. Storia vecchia ma sempre attuale nella Roma delle speculazioni edilizie e delle delibere urbanistiche ad personam. Tornano al centro delle cronache gli affari di Sergio, anziano imprenditore capitolino amico dei potenti. Le indagini sui rapporti del costruttore con Manlio Vitale, “Er Gnappa” della Banda della Magliana (ai tempi legato ad Abbatino e a De Pedis) hanno già coinvolto l’ex dirigente del Campidoglio, Raffaele Marra, le cui vicende, di riflesso, hanno anche messo in difficoltà l’attuale sindaca Virginia Raggi, che a inizio consiliatura lo aveva scelto come suo uomo di fiducia. Stavolta, i pm della procura di Roma hanno trovato nella...