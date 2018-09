Corona scaricato dalla fidanzata | Ho trovato i messaggi di un' altra

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Sembrava che Fabriziofosse tornato a sorridere al fianco di Zoe Cristofoli e invece lei ha comunicato di averlo lasciato.Lo ha fatto in diretta tv. Questa mattina a Mattino Cinque. La "tigre di Verona" ha fatto una lunga telefonata a Federica Panicucci nel corso della puntata e ha rivelato che tra lei e l'ex re dei paparazzi è finita. La modella tatuata, infatti, haalcunidi Fabriziocon un'donna."E' vero, ho lasciato Fabrizio - spiega -. Hounno di un'donna ma non è solo questo il motivo della mia decisione. Ci sono tante cose che non mi andavano bene, di cui non ero contenta e soddisfatta. Ho fatto i bagagli e me ne sono andata. Io sono così, quando voglio fare una cosa e prendo una decisione non torno più indietro. Sulo non ho voluto indagare. Non ho visto di chi fosse, mi è bastato leggere poche righe per capire ...