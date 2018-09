Conte incontra Tusk | serve l' Europa se non vogliamo altri casi Diciotti

Migranti - Conte incontra il cancelliere austriaco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Migranti - Conte incontra il cancelliere tedesco Kurz : “Rivedere missioni Frontex e Sophia” : "Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di un'altra risposta europea. Bisogna rivedere quanto prima protocolli operativi di alcune missioni europee, come Sophia e Frontex, che vanno aggiornate alle luce delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso giugno", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.Continua a leggere

Biagio Conte - il missionario laico che il Papa ha voluto incontrare : Terminata la messa al Foro Italico di Palermo per Don Puglisi, Papa Francesco ieri si è recato a pranzo da un uomo che è diventato il simbolo della lotta alla povertà e alle diseguaglianze nel ...

Mediaset - M5S pronto all'agguato a Berlusconi : Conte e Di Maio incontrano l'Ad di Vivendi : Era stato tutto congelato lo scorso aprile: il 'grande nemico' Vivendi era stato respinto alle porte di Cologno Monzese, trovandosi con un 20% appena delle quote del Biscione di per sè inutile. E su ...

Elkann e Manley a Palazzo Chigi incontrano il premier Conte e il vice Di Maio : ROMA - I vertici di Fca sono stati ricevuti questa mattina a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal vicepresidente e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. nella..

Bando periferie - i sindaci incontrano Conte. Decaro (Anci) : “Siamo pronti a interrompere relazioni” : “Siamo qui per chiedere al presidente del Consiglio di darci una mano, perché al Senato con un emendamento notturno sono stati stralciati 1,6 miliardi che servono alle periferie del nostro paese. Siamo qui per chiedere una soluzione di questo problema: se possibile, anche dilazionare i finanziamenti senza fermare i Comuni che sono più avanti”. Lo dice il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, al suo ingresso a Palazzo ...

Migranti - Tusk incontra Conte e illustra il piano Ue per rafforzare la missione Frontex : ROMA Invece dell'esame di inglese che avrebbe dovuto sostenere oggi per ottenere la cattedra di diritto privato a La Sapienza, test di europeismo per Giuseppe Conte che incontra il presidente del ...

Conte ironizza sulla corsa per una cattedra alla Sapienza : “Rinuncio all’esame di inglese. Certo - ho incontrato Trump…” : “Quando sono stato incaricato premier vivevo altra vita professionale di professore e avvocato. Ho dismesso queste attività collocandomi in aspettativa con l’università di Firenze e dismettendo i mandati da avvocato. All’inizio dell’anno non ricordo quando era stata avviata la procedura di trasferimento per prof ordinari: confesso che feci domanda pur essendo in un ateneo prestigioso come quello fiorentino. Ma è chiaro ora che questa ...

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sisma : Il premier Giuseppe Conte, oggi in visita a Ischia, ha incontrato nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro, il bimbo-eroe del sisma, nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia: Conte incontra Ciro, il ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Salvini replica a Riondino e twitta la foto di lui con Asia : «Contento di non incontrarmi? Lo riporterei sulla retta via» : La replica del ministro era arrivata subito dopo: «Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival, che prende milioni di euro di contributi pubblici, per fare politica... Il cinema e Venezia ...

Salvini : «Riondino Contento di non incontrarmi? Io lo incontrerei per riportarlo sulla retta via» : La replica del ministro era arrivata subito dopo: «Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival, che prende milioni di euro di contributi pubblici, per fare politica... Il cinema e Venezia ...