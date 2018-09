Con il calo dei migranti giunti nel paese si risparmiano 2 miliardi l’anno

Migranti - 1 miliardo risparmiato col calo degli sbarchi. Ispi e Cesvi : “Investirli in integrazione porterà benefici eConomici” : L’integrazione come investimento. Questo è il momento per farlo. Perché il calo degli sbarchi in Italia nel 2018 ha consentito un risparmio di circa un miliardo di euro solo quest’anno. E perché insegnare la lingua italiana agli stranieri, garantire loro l’istruzione e la formazione professionale e puntare sulle politiche attive del lavoro può produrre benefici economici al nostro Paese. È quanto rileva lo studio Migranti: la sfida ...

Caldo record in Europa - la “bolla di calore” è già sul Continente : +32°C a Madrid - +30°C a Parigi - +28°C a Berlino - +27°C a Vienna - +26°C a Londra [DATI] : E’ iniziata nelle scorse ore l’eccezionale ondata di Caldo che per tutta la settimana infuocherà l’Europa con temperature senza precedenti nella storia della seconda metà di Settembre: la vampata di calore sta risalendo il Continente da Sud/Ovest e nella giornata di ieri, Lunedì 17 Settembre, le temperature massime hanno già raggiunto valori notevolissimi soprattutto in Spagna e Francia. In Spagna abbiamo avuto infatti +36°C a ...

Borsa : calo spread da' nuovo respiro - Milano maglia rosa - +1% - Con banche : La volonta' del ministro dell'Economia Giovanni Tria di mantenere l'obiettivo di deficit/Pil all'1,6% ha spinto il rendimento sul Btp decennale al 2,79% con in prima fila i titoli bancari , Banco Bpm ...

Borse europee : chiudono in calo - Milano in Controtendenza; spread in calo a 241 punti : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina preoccupano gli investitori, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni secondo cui Trump annuncerà ulteriori dazi sui prodotti cinesi per 200 ...

Pensioni - quanti dubbi. Il governo al rebus Fornero seCondo SacConi - Giacalone e Rinaldi : Due conti veloci per capire che si tratti di una manovra da quasi 40 miliardi, decisamente incompatibile con l'impegno preso dal ministro dell'Economia Giovanni Tria , e ribadito oggi sul Corriere ...

Legionella in Lombardia : epidemia unica al mondo/ “Zona molto ampia” - Contagi in calo ma è giallo sulle cause : Legionella in Lombardia: epidemia unica al mondo. esperti evidenziano zona molto vasta in cui si sono registrati gli ultimi casi. Diminuiscono i contagi ma è giallo sulle cause.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:31:00 GMT)

Bancari italiani tonici Con calo rendimenti/spread : ... stimato in 28-30 miliardi di euro, nell'alveo di un saldo deficit/Pil 2019 all'1,6% tracciato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria per rispettare i vincoli di Bruxelles. In evidenza Banco BPM, +...

Sondaggi - Lega al top/ Calo M5s sotto il 30% : Salvini e Conte battono leader dem (e Di Maio) : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Sondaggi - Lega primo partito al 30% - italiani Con Salvini sul caso Diciotti. M5S in calo ma Consensi record per il governo : Continua l’ascesa della Lega di Matteo Salvini, che si conferma il primo partito in Italia con oltre il 30% dei consensi, staccando il Movimento 5 Stelle, alleato di governo, che si ferma al 27,9%. Insieme, la coalizione giallo-verde vola così al 60%, portando a casa il sostegno della maggioranza degli italiani. Promosso, con il 62% dei consensi, anche l’esecutivo di Giuseppe Conte che incassa il sostegno unanime degli elettori dei ...

Funghi Contro il calo di Vitamina D / Buoni e versatili sono molto importanti anche per la salute : I Funghi sono un alimento sano, gustoso e anche molto versatile in cucina visto che si possono cucinare in diversi modi. Una ricerca svela l'importanza contro il calo della Vitamina D.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:53:00 GMT)

Borsa Italiana - in forte calo il Controvalore degli scambi del 13/09/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,78 miliardi di euro, in deciso ribasso, -22,36%,, rispetto alla seduta precedente che ...

Calo termico - ma nel fine settimana ritorna l'anticiclone Con rialzo delle temperature fino ai 30° : Roma - Anticiclone africano ancora in auge sull'Italia ma nell'arco delle prossime 24-48 ore un impulso di correnti più fresche di matrice atlantica attraverserà il Paese da Nord a Sud portando qualche temporale e un Calo termico (qui maggiori dettagli). Nulla di particolarmente incisivo soprattutto perché la perturbazione in arrivo non aprirà la strada ai primi fronti perturbati autunnali, al suo seguito infatti ...

Argentina - Dybala e Scaloni fanno pace in diretta tv dopo amichevole Contro Colombia : Paulo Dybala è stato escluso dall'undici titolare dell'Argentina , che nella notte ha sfidato in amichevole la Colombia. Al momento dell'annuncio della formazione da parte del Ct Scaloni, il fratello ...

Legionella a Monza - epidemia polmonite a Brescia/ Ultime notizie : 17 casi accertati ma Contagi in calo : polmonite, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia Legionella”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro. Carmelo Scarcella, direttore generale di Ats Brescia, ha fatto il punto sull'allarme Legionella il Lombardia, spiegando come dagli esami effettuati, i casi accertati al momento siano 17. Potrebbero però essere di pi considerando i numerosi ricoveri che si sono ...