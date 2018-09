Come l’intelligenza artificiale può aiutarci a prenotare le vacanze

gqitalia

(Di martedì 18 settembre 2018) La tecnologia è diventata un elemento essenziale nella vita di chi viaggia. Basta avere uno smartphone o un laptop per accedere alle app e ai siti che ci servono per organizzare le nostreo le nostre trasferte di lavoro: dai biglietti dell’aereo, agli hotel, fino al calendario degli appuntamenti e così via. La sfida del mondo tech per migliorare il futuro dei viaggi non è più nell’organizzazione, ma nel rendere tutto questo ancora più semplice, provando ad anticipare esigenze e necessità di chi viaggia. Per questo eDreams Odigeo ha deciso di giocare d’anticipo, provando ad intercettare gli impulsi emotivi che stanno dietro ai comportamenti e alle decisioni degli utenti. Sappiamo cheuna vacanza non significa soltanto accendere il computer e scegliere i voli, ma alla base di tutto c’è un lungo processo di analisi influenzato dalle destinazioni, dal prezzo e ...